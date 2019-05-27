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Отныне BirBank можно использовать без расхода интернет-трафика

Сегодня в 11:27 ~ 2 минуты на чтение 137
Отныне BirBank можно использовать без расхода интернет-трафика

Kapital Bank предлагает пользователям BirBank очередное новшество. Отныне абоненты Azercell и Bakcell смогут пользоваться приложением, даже если баланс их интернет-трафика будет равен нулю. Более того, баланс клиента не будет использоваться, даже если у него есть мегабайты.

Следует отметить, что более 500 000 пользователей загрузили приложение BirBank из магазинов приложений App Store и Play Store. В настоящее время BirBank является самым скачиваемым и самым популярным банковским мобильным приложением в нашей стране. Операционные системы iOS и Android рекомендуют BirBank как лучшее приложение финансового рынка страны на основании количества загрузок, степени использования и отзывов пользователей.

Потратив всего одну минуту для онлайн-регистрации с помощью любой платежной карты, пользователи смогут с легкостью воспользоваться услугой. Приложение обладает рядом преимуществ: легкая регистрация, добавление карты других банков, управление операциями и привязанными к карте бонусами и т.д.

Кроме того, при помощи приложения имеется возможность отправки и получения денег от других пользователей BirBank. Воспользовавшись приложением, можно найти близлежащие филиалы и банкоматы Kapital Bank, подать заявку на кредит, а также ознакомиться с курсом валют.

Kapital Bank оказывает услуги населению в 99 филиалах и 13 отделениях по всей стране, имея самую широкую сеть обслуживания. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также позвонив в Центр обслуживания клиентов по номеру «196».

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