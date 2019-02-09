Отмечено 95-летие образования Нахчыванской Автономной Республики - ФОТО

9 февраля отмечено 95-летие образования Нахчыванской Автономной Республики.

Как сообщили в пресс-службе Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики, выступивший на мероприятии председатель Верховного Меджлиса автономной республики Васиф Талыбов сказал: Сегодня исполняется 95 лет образования Нахчыванской Автономной Республики. Нахчыванская Автономная Республика играет важную роль в истории азербайджанской государственности. В 1924 году Нахчывану был присвоен статус автономной республики. На основании Конституции Азербайджанской Республики, принятой 12 ноября 1995 года общенародным голосованием, с этой даты Нахчыванская Автономная Республика – автономное государство.

Автономия Нахчывана была завоевана нелегко, возникла как результат большой исторической, военно-политической и дипломатической борьбы. После передачи Армении Зангезурского махала Азербайджана в 1920 году вопрос автономии Нахчывана, изолированного от основной территории страны, превратился в необходимость. Одним из важных факторов, обусловивших необходимость этого в тот период, являлось требование нахчыванцев всегда быть вместе с Азербайджаном, не отделяться от матери-Родины.

Нахчыванская Автономная Республика, идущая вперед по созидательному пути, указанному великим лидером Гейдаром Алиевым, добилась большого развития в социально-экономической сфере. Значительно повысились уровень жизни и благосостояние населения. Это развитие повлияло и на рост населения, с начала образования по сегодняшний день население автономной республики выросло в 5 раз и достигло 456 тысяч человек.

Председатель Верховного Меджлиса отметил, что сегодня Нахчыванская Автономная Республика является хозяйкой своего большого исторического прошлого и национальных ценностей. Бережно охраняются наши древние исторические памятники, проявляется забота о молодом поколении, являющемся нашим будущим, принимаются меры по сохранению национальных обычаев и традиций. В результате проделанной работы в Нахчыване уже проводятся международные научные, культурные и спортивные мероприятия, научные конференции и симпозиумы, художественные фестивали. Нахчыванская Автономная Республика – край, в котором на высоком уровне обеспечивается энергетическая, информационная, продовольственная и оборонная безопасность.

В этот исторический день председатель Верховного Меджлиса вспомнил о шехидах, павших во имя защиты наших земель, выразил признательность всем, кто вносит вклад в сохранение стабильности и охрану границ, обеспечение развития, поздравил участников мероприятия с днем автономии. Свое выступление он завершил словами общенационального лидера Гейдара Алиева: «Автономия Нахчывана – историческое достижение, мы должны сохранить это. Автономия Нахчывана – очень важный фактор, служащий возвращению Нахчывану других земель, утраченных им. Мы должны сохранить этот фактор».

Затем был показан фильм «95-летие Автономии», подготовленный Нахчыванским государственным телевидением.

На мероприятии состоялось вручение наград и премий Азербайджанской Республики и Нахчыванской Автономной Республики.

Председатель Верховного Меджлиса вручил награжденным ордена, медали, нагрудные знаки и удостоверения почетных званий.

Награжденные Нурлана Алиева, Айбениз Сеидова, Кямаля Алиева, Бахар Гусейнова, Турадж Худиева, Хикмет Алиев, Надир Гусейнов, Адалят Исмайлов и Айдын Мирзоев выразили признательность за высокую оценку их труда в день 95-летия автономной республики.

Мероприятие продолжилось за чайным столом.

АЗЕРТАДЖ