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Открытие Yuukai Sky Lounge в отеле Bilgah Beach состоится 20 июля – ФОТО

Сегодня в 11:15 ~ 1 минута на чтение 608
Открытие Yuukai Sky Lounge в отеле Bilgah Beach состоится 20 июля – ФОТО

Yuukai Sky Lounge, расположенный на 17-м этаже отеля Bilgah Beach, меняет формат.

Теперь это заведение является не только азиатским рестораном с превосходной кухней, но и модным ночным заведением для любителей клубного отдыха.

Нынешняя стилистика заведения позволяет удовлетворить как тех, кто хочет провести у нас элегантный ужин в приятной компании друзей, так и тех, кто собирается отдохнуть на полную, в лучших традициях клубной индустрии. Как для одного, так и для другого сегмента посетителей заведение предлагает самые лучшие условия для полноценного отдыха – отличная кухня, широкий выбор пива и пивных закусок, море коктейлей, кальянов на любой вкус, живая музыка, а также зажигательные вечеринки, на которых будут выступать самые яркие House и R&B диджеи Азербайджана.

Yuukai Sky Lounge – это место для тех, кто хочет подобраться ещё выше к небу, и которое сможет порадовать самого опытного и требовательного гостя.

20 июля гостей ждут:

  • Живая музыка в исполнении Лейлы Мамедовой.
  • Саксофонист Ниджат Мясимов наполнит ваше настроение звуками джаза.
  • DJ Ruller поможет окунуться в импровизации нетипичных для монотонного клубного house элементов.  

Приходите в Yuukai Sky Lounge и оцените новые возможности и непревзойдённое качество!

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