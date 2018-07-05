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Открылись прямые чартерные рейсы из Баку в Тиват (Черногория)

5 Июля, 2018 в 20:52 ~ 1 минута на чтение 437
Открылись прямые чартерные рейсы из Баку в Тиват (Черногория)

С сегодняшнего дня возобновлены прямые чартерные рейсы из Баку в Тиват (Черногория) в рамках туристических пакетов, предлагаемых туроператорами в Азербайджане, сообщили 1news.az в Ассоциации туризма.

Полеты будут выполняться раз в неделю по четвергам вплоть до 30 августа.

Стартовые цены для недельного турпакета – от 500 манатов, включая перелет и проживания в трех- или четырехзвездочных отелях.

Отметим, что чартерные рейсы между Азербайджаном и Черногорией выполняются в летний сезон на протяжении нескольких лет регулярно.

На этот период виза для граждан Азербайджана на посещение Черногории не требуется.

Лада Евграшина, И.А.

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