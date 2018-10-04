Отец погибшего в автобусной аварии 13-летнего Юсифа: «У меня был единственный ребенок, и он ушел…» - ФОТО - ВИДЕО

Состоялись похороны 13-летнего Юсифа Дадашзаде, погибшего в аварии с протараненным поездом автобусом в поселке Бина Хазарского района Баку.
Как сообщает 1news.az, ученики и преподаватели средней школы №218, в которой он учился, несут цветы к его фотографии в траурной рамке, установленной на первом этаже школы, и вспоминают своего трагически погибшего товарища и ученика.
Эльнур, сидевший с Юсифом за одной партой, говорит, что он больше всего любил биологию и азербайджанский язык.
Отец мальчика Тахир Дадашев рассказал, что он простой рабочий, и Юсиф родился в семье после 13 лет брака.
«Юсиф хорошо учился. Хотел вырасти и помогать семье. Был спортсменом, занимался каратэ, учился в музыкальной школе. Писал стихи. У меня был единственный ребенок, и он ушел…» - говорит отец.
Одноклассники и учителя вспоминают Юсифа как очень прилежного, воспитанного ученика и уверены, что никогда не забудут его.
«Нам всегда будет не хватать Юсифа», - говорят они.
Напомним, что в ДТП погибли двое человек и пострадал 41.
Кроме того, были разбиты автобус, локомотив и снесена сторожевая будка железнодорожного переезда.
Тимур Рзаев, Э.Т.
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