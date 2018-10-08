Отец Нурмагомедова: «Тренер из команды МакГрегора постоянно выкладывал фотографию, где в руке Хабиба вино»

Отец и тренер Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов вновь рассказал о причинах агрессивного поведения своего сына после поединка.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Vesti.ru, он рассказал, как во время поединка один из членов команды Конора Макгрегора оскорблял россиянина. «Тренер из команды Макгрегора постоянно выкладывал фотографию, где в руке Хабиба вино, что он его выпивает, разливает, в таком цвете представлял его. Он оскорблял нашу семью, наши ценности, нашу религию. Я Хабиба просил никого не трогать, ни с кем не связываться, у тебя есть соперник, сконцентрируйся на нем и все. Когда Хабиб схватил удушающим приемом Макгрегора, взглянул на тренерский штаб, тот человек начал его оскорблять, и потом Хабиб перелетел через октагон, это недопустимо, нежелательно», – сказал Нурмагомедов-старший.

Напомним, что Хабиб Нурмагомедов одержал победу над Конором МакГрегором на турнире UFC 229 и защитил титул чемпиона в легком весе. После боя произошла драка между представителями обеих команд, включая самого Нурмагомедова. В результате, дагестанец может быть дисквалифицирован и лишен титула.

Подготовил Теймур Максутов