Отец Нурмагомедова пообещал наказать сына за драку после боя‍

Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова в интервью «Известиям» заявил, что накажет сына жестче, чем UFC.

Для тренера главным в команде является дисциплина, поэтому отец, по его словам, отнесется к своему сыну в этом плане очень жестко.

«Ты делаешь все, что хочешь в октагоне. За пределами его есть женщины, дети и посторонние люди», - сказал Абдулманап Нурмагомедов, отметив, что его санкции к сыну будут жестче, чем у UFC.

Он также подчеркнул, что такое поведение сына является неприемлемым, и всю ответственность понесет он на правах главы команды.

В субботу Нурмагомедов одержал победу над ирландским бойцом Конором Макгрегором удушающим приемом в четвертом раунде, защитив титул чемпиона UFC в легком весе. После боя Владимир Путин поздравил бойца с 27-ой победой подряд.

Противостояние Макгрегора и Нурмагомедова не ограничилось рингом. После окончания боя между бойцами и членами их команд завязалась потасовка, после которой выплату гонорара Нурмагомедову приостановили, а судьба титула была поставлена под вопрос. Чемпионский пояс россиянин получил только несколько часов спустя.

По словам Нурмагомедова, драку спровоцировали оскорбления Макгрегора в адрес его религии, страны и семьи. Позже чемпион принес Атлетической комиссии штата Невада извинения за потасовку.

Глава UFC Дэйна Уайт отметил, что сильно разочарован произошедшим и не исключил даже вариант с лишением россиянина титула.

rsport.ria.ru