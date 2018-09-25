Отец МакГрегора: «Конор сломает Хабибу череп»

Отец ирландского бойца ММА Конора МакГрегора Тони предсказал победу своего сына в первом раунде в предстоящем бое против чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова.

Как сообщает 1news.az, об этом он сказал в онлайн-шоу журналиста Ариэля Хельвани.

«Абсолютно уверен, что Конор нокаутирует Хабиба в первом раунде. Другого быть не может — Нурмагомедов не доживет до второго раунда», — заявил Тони МакГрегор в понедельник, 24 сентября.

Как считает отец ирландского бойца, Нурмагомедов не идет ни в какое сравнение с МакГрегором «ни в скорости, ни в точности, ни в мощности».

"Думаю, Конор сломает ему череп", — подытожил отец МакГрегора.

Напомним, что 20 сентября прошла первая пресс-конференция двух бойцов, посвященная предстоящему бою. МакГрегор был в своем амплуа, и старался всячески провоцировать оппонента, Хабиб же пытался сохранять спокойствие. Досталось от Конора и отцу Хабиба Абдулманапу. «Твой отец трус и ты знаешь, почему. Все знают в России! Вы вместе потакаете Рамзану Кадырову! Диктатору! Твой отец предал бы его, если бы не боялся! Ты просто крысеныш!» — выкрикнул Макрегор.

Бой между Макгрегором и Нурмагомедовым пройдет 6 октября в Лас-Вегасе в рамках турнира UFC 229.

Подготовил Теймур Максутов