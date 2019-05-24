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Освободивший Кочаряна судья попросил для себя охрану - Полиция

Сегодня в 10:04 ~ 1 минута на чтение 215
Освободивший Кочаряна судья попросил для себя охрану - Полиция

Полиция Армении обеспечивает безопасность судьи Давида Григоряна, вынесшего 18 мая решение об изменении меры пресечения в отношении экс-президента Роберта Кочаряна и освобождении его из-под стражи.

Об этом сказал представитель пресс-службы полиции Эдгар Джаноян, сообщают армянские СМИ.

Ранее онлайн-версия газеты «Айкакан жаманак» распространила информацию, что Григорян перемещается в сопровождении сотрудников полиции.

«На основании письма, полученного из Судебного департамента, полиция обеспечивает безопасность Давида Григоряна порядком, установленным в соответствии с законом», - сказал Джаноян.

Суд первой инстанции 18 мая освободил второго президента Армении Роберта Кочаряна из-под стражи. Судья Давид Григорян также приостановил производство по делу 1 марта, по которому проходят Роберт Кочарян, экс-министр обороны Сейран Оганян, бывший начальник генштаба Юрий Хачатуров и бывший вице-премьер Армен Геворкян, и направил его в конституционный суд.

А.А., Э.Т.

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