Особенный праздник в Maxi.az - ФОТО - ВИДЕО

Сеть магазинов Maxi.az провела красивый праздник в честь Дня Республики.

Сеть магазинов Maxi.az совместно с общественной организацией «Единство и здоровье» провела творческую акцию, которая никого не оставила равнодушным.

В течение двух недель более 20 детей с особенностями развития принимали участие в конкурсе рисунков «Независимый Азербайджан глазами особых детей», посвященном Дню Республики. 28 мая в одном из магазинов Maxi.ax, расположенном в Ganjlik Mall, состоялся финал конкурса. Все посетители магазина могли полюбоваться на рисунки детей, размещенные на специальном стенде. Работы получились очень яркими, полными жизни и любви к Родине. Никто из детей, участвовавших в конкурсе, не остался без внимания. Трое из них были награждены как победители конкурса - Халафлы Шамхал в номинации «Творческий подход и оригинальность», Гулиев Магомед в номинации «Яркие цвета и интересное техническое решение» и Эйналлы Хамза в номинации «Свободный стиль».

Каждый из победителей получил в подарок планшет, а всем остальным детям достались наушники в качестве поощрительного приза. Также детей порадовали выступлением фокусника, шарами, музыкальным сопровождением и разнообразными угощениями. Апогеем праздника стал флешмоб, который оказался самым настоящим сюрпризом. Совершенно неожиданно один из покупателей магазина красивым и хорошо поставленным голосом запел знаменитую песню Муслима Магомаева «Азербайджан». Его поддержали еще двое покупателей. Под оглушительные аплодисменты это трио исполнило еще несколько песен об Азербайджане. Как выяснилось, это был заранее подготовленный флешмоб с участием профессиональных певцов. Все посетители магазина были в восторге, некоторые даже пытались подпевать.

Ну а самым лучшим результатом акции стали улыбки на лицах детей, которые были полноценными участниками этого красивого мероприятия.

Отметим, что среди посетителей праздника было несколько блогеров, которые подробно осветили мероприятие в социальных сетях, также принеся большую пользу участвовавшим в мероприятии детям.

Сеть магазинов Maxi.az планирует продолжать проведение подобных социальных проектов.

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