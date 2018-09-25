Основатели Instagram объявили об уходе из сервиса – ФОТО

Сооснователи сервиса Instagram, его главный исполнительный директор Кевин Систром и главный технический директор Майк Кригер решили уйти из компании, о чем сообщили в корпоративном блоге.

К.Систром и М.Кригер поблагодарили коллег за восемь лет в Instagram и шесть лет в Facebook, который купил сервис в 2012 году за миллиард долларов, напомнив, что их компания выросла с 13 человек до более чем тысячи, она открыла представительства по всему миру и у нее больше миллиарда клиентов.

К.Систром и М.Кригер подчеркивают, что им пора открывать «новую главу», но причину решения об уходе из сервиса не называют.

Ф.В, Г.Р.