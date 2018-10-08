Осенняя сессия ПАСЕ: азербайджанский депутат расскажет о радикализации мигрантов в Европе

В понедельник, 8 октября, в Страсбурге открывается пятидневная осенняя сессия Парламентской Ассамблеи Совета Европы.

В повестке дня – повышение эффективности процесса принятия решений в Ассамблее, пути предотвращения финансирования исламского экстремизма в Европе и радикализации мигрантов, отмечается на сайте организации.

Также в Страсбурге обсудят гендерный аспект миграции, вопрос воссоединения семей в странах Европы, ядерную безопасность Европы, отношение к представителям палестинского меньшинства в системе правосудия Израиля и другие вопросы.

Участие в дебатах осенней сессии примет и азербайджанская делегация под руководством председателя парламентского комитета Милли Меджлиса по международным отношениям, главы делегации Азербайджана в ПАСЕ Самеда Сеидова.

С докладом на тему радикализации мигрантов в Европе выступит депутат азербайджанского парламента Сахиба Гафарова, которая расскажет о том, что они зачастую становятся жертвами экстремистских организаций.

В своем докладе Сахиба Гафарова также проводит анализ стратегий, принятых европейскими странами на местном и региональном уровне для предотвращения радикализации мигрантов и представителей диаспоры.

Подчеркивается, что принимаемые меры должны соблюдать баланс между безопасностью населения и уважением основополагающих прав тех, кто и без того находится в зоне риска; фокусироваться на том, чтобы мигранты чувствовали себя в безопасности и были социально интегрированы в новое общество.

Как передает агентство Тренд со ссылкой на Самеда Сеидова, в официальную повестку дня осенней сессии ПАСЕ не включены вопросы, напрямую связанные с Азербайджаном и нагорно-карабахским конфликтом, однако проблематика конфликта в совокупности с проблемой беженцев и вынужденных переселенцев будут традиционно затрагиваться в ходе сессии.

Итоговая повестка дня будет одобрена на открытии сессии в понедельник.

Елена Остапенко, Э.Т.