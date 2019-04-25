Осадков в Баку не ожидается

26 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, утром в некоторых местах изморось, будет дуть умеренный юго-западный ветер.

Как сообщили 1news.az в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 9-12, днем 16-21 градусов тепла, в Баку ночью 10-12, днем 19-21 градусов тепла.

В районах Азербайджана осадков в основном не ожидается. В некоторых горных районах возможен град. Температура воздуха ночью составит 6-11, днем –18-23 градусов тепла. В горах ночью 2-3, днем 6-11 градусов тепла.

Умеренное колебание метеорологических факторов благоприятно повлияет на здоровье метеочувствительных людей.

1news.az