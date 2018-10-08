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«Орлы в клетке не сидят». Хабиб рассказал фанатам о драке после боя в Вегасе - ВИДЕО

Сегодня в 00:38 ~ 1 минута на чтение 281
«Орлы в клетке не сидят». Хабиб рассказал фанатам о драке после боя в Вегасе - ВИДЕО

Хабиб Нурмагомедов на встрече с болельщиками в Дагестане заявил, что во время боя с Конором Макгрегором хотел «показать разницу между нашим народом и его народом».

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Life.ru, боец поблагодарил Дагестан за мотивацию.

— Я хотел показать разницу между нашим народом и его народом. Нас ничто не сломает, и я хотел это продемонстрировать, — отметил боец.

Он также высказался о драке, которая завязалась после боя, и своём поступке, когда покинул октагон.

— Я вам так скажу — орлы в клетке не сидят. И я показал это и ему, и его команде, — отметил он.

Напомним, в начале встречи молодые фанаты выбежали с трибун на поле «Анжи-арены». Несмотря на просьбы Хабиба, большинство так и не покинуло газон.

 
 
 
 
 
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Публикация от Дагестан. Махачкала (@respublika_dagestan)

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