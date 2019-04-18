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Орхан Фикретоглу о презентации новой книги: «Контакт человечества с Богом утерян»

Сегодня в 16:44 ~ 1 минута на чтение 540
Орхан Фикретоглу о презентации новой книги: «Контакт человечества с Богом утерян»

19 апреля состоится презентация новой книги заслуженного работника культуры, журналиста и писателя Орхана Фикретоглу.

Как рассказал автор в беседе с 1news.az, данная книга называется «Tülu» («Восход») и выступает она своеобразным посланием Богу.

«В настоящее время во всех странах мира и во всех религиях наблюдается кризис. Люди потерялись, стали идти совершенно не туда и, мне кажется, стоит написать об этом Всевышнему, чтобы он нас услышал и направил на истинный путь. К сожалению, то, что мы наблюдаем на сегодняшний день, свидетельствует о том, что контакт человечества с Богом утерян, и мне бы очень хотелось его вернуть. В какой-то степени моя книга повествует об этом», - говорит О.Фикретоглу.

Также писатель отметил, что книга состоит из трех разделов – в ней собраны рассказы, кинорассказы и публицистика, являющиеся результатом его трехлетней работы.

Презентация книги и автограф-сессия состоятся 19 апреля в 18:30 в книжном магазине LIBRAFF, который находится напротив станции метро «Эльмляр академиясы».

Лейла Мамедова

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