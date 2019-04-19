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Организована выставка работ детей и молодежи с ограниченными возможностями здоровья, обитателей социальных учреждений - ФОТО

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Организована выставка работ детей и молодежи с ограниченными возможностями здоровья, обитателей социальных учреждений - ФОТО

В расположенном в Приморском национальном парке Elektra Events Hall состоялись организованные Министерством труда и социальной защиты населения выставка работ обитателей социальных учреждений министерства, в основном детей и молодежи с ограниченными возможностями здоровья, под названием «Весенние радости» и концертная программа.

В мероприятии приняла участие вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева.

Министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев сообщил, что такая выставка проводится министерством уже в третий раз за последний год. Он подчеркнул, что в соответствии с поручением Президента Ильхама Алиева с каждым годом расширяются меры, направленные на повышение возможностей реабилитации детей и молодежи с ограниченными возможностями здоровья и их интеграции в общество. Министр констатировал особую поддержку Первого вице-президента Азербайджанской Республики, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой в этой области, отметил непосредственное участие Фонда в деле окружения людей из чувствительных групп заботой и охвате их мерами реабилитации. С.Бабаев подчеркнул, что создание в учреждениях социального обслуживания министерства образцовых условий проживания и реабилитации для детей с ограниченными возможностями здоровья также реализуется в рамках соответствующей программы Фонда.

На празднестве «Весенние радости» свои творческие способности продемонстрировали обитатели социальных учреждений, функционирующих при Министерстве труда и социальной защиты населения, общественные объединения, инклюзивный театр и творческие объединения, находящиеся на попечении министерства.

Лейла Алиева ознакомилась с работами детей и молодежи с ограниченными возможностями здоровья, обитателей социальных учреждений. В представленных работах в таких видах, как живопись, художественная резьба, ткачество, отражены оптимистические взгляды авторов на жизнь, их мечты и размышления, чувства любви к Родине, красота азербайджанской природы, наши богатые национально-духовные ценности.

Было отмечено, что во всех социальных учреждениях с учетом творческих наклонностей обитателей организованы различные кружки, учебные курсы, обеспечивается развитие их умений и способностей в соответствующих сферах искусства. Кроме того, организованы курсы по обучению музыке и танцам, создан музыкальный и танцевальный коллектив, состоящий из лиц, имеющих инвалидность, для них подготовлены специальные танцевальные и сценические костюмы, музыкальный репертуар. Для детей и подростков из социальных учреждений и приютов регулярно организуются специальные экскурсии и учебные курсы, осуществляется целенаправленная стратегия для их правильного воспитания, духовного развития и интеграции в общество.

Побеседовав с авторами работ, Лейла Алиева пожелала им успехов в дальнейшей деятельности.

В уголке национальной кулинарии ребята продемонстрировали свои способности в приготовлении кутабов, раскатывании теста, заворачивании дюшбере.

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева ознакомилась с уголком ковроткачества, побеседовала с молодежью, ткущей ковры.

Затем была представлена концертная программа. Гюльнар Рагимова, Сеймур Алиев и Гюльнар Новрузова, имеющие инвалидность по зрению, исполнили песни. Были продемонстрированы выступления танцевальных групп, состоящих из детей с ограниченными возможностями здоровья, а также с синдромом Дауна и аутизмом, страдающих гемофилией, с нарушениями речи и слуха.

В ходе ознакомления со спортивным уголком Лейла Алиева встретилась здесь со спортсменами Спортивной федерации бочча. Вид спорта бочча в Азербайджане создан по инициативе Лейлы Алиевой и с каждым днем развивается. Наша национальная команда по этому виду спорта уже добилась первых побед в международных соревнованиях.

Лица, имеющие инвалидность, продемонстрировали свое мастерство в бочча, фехтовании, паратаэквондо, стрельбе из лука, пулевой стрельбе.

Лейла Алиева пожелала спортсменам новых успехов.

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