Организована поездка в Тертер руководителей дипломатических представительств в Азербайджане, международных организаций и журналистов

Согласно указанию Президента, Aзербайджанской Республики Ильхама Алиева, Государственный комитет по делам беженцев и вынужденных переселенцев организовал 11 декабря поездку в Тертер руководителей дипломатических представительств, аккредитованных в Азербайджане, международных организаций, а также представителей средств массовой информации.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в рамках поездки дипломаты и представители СМИ ознакомятся с заложенным в Тертерском районе новым многоэтажным жилым комплексом для 1170 семей вынужденных переселенцев и созданными там условиями, а также с восстановленным в поселке Шихарх Тертерского района памятником «Марага-150», разоблачающим территориальные притязания армян против Азербайджана.

АЗЕРТАДЖ