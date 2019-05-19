Организаторы «Евровидения» исказили карту Азербайджана: ITV направило протест - ФОТОФАКТ

Организаторы музыкального конкурса «Евровидение-2019» исказили карту Азербайджана.

Как сообщает 1news.az, в частности, после завершения выступлений конкурсантов был дан старт голосованию. Результаты голосования от Азербайджана в прямом эфире «Евровидения-2019» объявил народный артист Азербайджана Фаик Агаев. Перед этим на экране показали карту Азербайджана, на которой у нашей страны почему-то не оказалось Нахчывана (Нахчыванской Автономной Республики Азербайджана) и Нагорно-Карабахского региона Азербайджана.

Азербайджанские пользователи соцсетей очень негативно восприняли подобное искажение карты нашего государства, назвав это очередной провокацией в отношении Азербайджана.

В связи с искажением карты Азербайджана Общественное телевидение (ITV-ОТВ) Азербайджана сразу после инцидента направило официальный протест организаторам конкурса и руководству Европейского вещательного союза. В настоящее время ITV ожидает ответа от организаторов конкурса.

Отметим, что с картами других участников конкурса организаторы «Евровидения» тоже особо не церемонились – в частности, карта Республики Мальта, состоящей из двух островов (большого, собственно Мальты, и малого, Гоцо), была дана лишь одним островом (Мальтой), причем ориентированным не с юго-востока на северо-запад, а строго на север-юг.

Эстония была представлена без одного из двух своих больших островов в Балтийском море – Хийумаа, а другой, самый большой остров – Сааремаа – показан меньше по размеру и… соединенным с материком, то есть, фактически полуостровом.

Польша дана фактически без Гданьского залива.

У северных берегов Норвегии откуда-то появился большой остров, которого на самом деле и в помине нет.

А вот Испания, наоборот, оказалась без трех своих островов в Средиземном море – Ибицы, Мальорки и Менорки.

Как мы видим, досадные и откровенно недопустимые упущения в изображении карт государств – участников конкурса «Евровидение» оказались не единичным случаем. Но Азербайджану от этого не легче. Организаторам конкурса следовало быть внимательнее в этом вопросе и принести свои извинения Азербайджану.

Отметим, что финал международного песенного конкурса «Евровидение-2019» состоялся в Тель-Авиве (Израиль). Победителем стал представитель Голландии Дункан Лоуренс, исполнивший песню «Arcade».

Тимур Рзаев, Э.Т.