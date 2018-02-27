Организация по запрещению химоружия расследует химические атаки в Сирии

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) начала расследование информации о применении химического оружия в Сирии, сообщают дипломатические источники.

В ОЗХО в феврале поступила информация о применении хлорного газа в блокированном приговоре Дамаска Восточной Гуте, сообщает Anadolu.

В последний раз режим Башара Асада применил химоружие в Восточной Гуте 25 февраля, то есть на следующий день после принятия СБ ООН резолюции о гуманитарном перемирии в Сирии сроком на 30 дней.

Тогда в Восточной Гуте от ядовитого газа пострадали 16 человек.

В соответствии со своими обязательствами перед ОЗХО, сирийский режим должен был прекратить применение химоружия с 19 августа 2014 года.

27 октября 2017 года ООН и ОЗХО представили в СБ ООН доклад, в котором режим Асада был признан ответственным за применение химоружия в населенном пункте Хан-Шейхун в провинции Идлиб четвертого апреля 2017 года, в результате чего погибли более 100 мирных жителей.

Война в Сирии началась в марте 2011 года, когда мирные демонстрации протеста переросли в вооруженный конфликт после того, как военные открыли огонь по демонстрантам. По данным ООН, в ходе конфликта погибло более 400 тысяч человек, свыше 10 миллионов были вынуждены покинуть свои дома. 4,8 миллиона человек нашли убежище за пределами страны.

Ф.Багирова