Организация городов всемирного наследия проведет заседание в Баку

В рамках предстоящей 23-24 октября научной конференции «Путешествие из современного Азербайджана в историческое государство Ширваншахов», организуемой Управлением Государственного историко-архитектурного заповедника «Ичеришехер» совместно с Национальной Академией наук Азербайджана пройдет очередное заседание Совета директоров Организации городов всемирного наследия (OWHC – Organization of World Heritage Cities)

Организация городов всемирного наследия (OWHC), членами которой являются 300 городов-памятников, включенных в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, была создана в Марокко в 1993 году. Главная цель Организации заключается в содействии сотрудничеству, обмену опытом и информацией по вопросам сохранения и популяризации исторических памятников по всему миру.

Заседание Совета директоров предоставляет странам-участникам возможность для ознакомления общественности с культурным и историческим наследием.

Управление Государственного историко-архитектурного заповедника «Ичеришехер» стало членом Организации в 2016 году, и с тех пор принимает активное участие в ее работе. Кандидатура Баку на проведение Совета директоров была выдвинута наряду с еще 8 городами в рамках Всемирного конгресса и Генеральной ассамблеи Организации в ноябре 2017 года в городе Кёнджу, Южная Корея.