Опубликованы итоги аудита Сумгайытского химико-промышленного парка за 2017 год

Опубликованы итоги аудита Сумгайытского химико-промышленного парка (SCİP) за 2017 год, проведенного ООО Baker Tilly Audit Azerbaijan.

Согласно информации, активы SCİP составили 136,198 млн манатов (рост к 2016 году на 24,8%), капитал – 128,83 млн манатов (рост на 20,4%), совокупные обязательства – 7,37 млн манатов, что в 3,5 раза больше показателя 2016 года.

На начало 2018 года государственные инвестиции в проекты, реализуемые на территории SCİP, достигли 195,019 млн манатов против 155,3 млн манатов на начало 2017 года.

SCİP действует с 2012 года, на его территории действуют предприятия 15 резидентов.

Уставный капитал парка площадью свыше 500 га – 0,5 млн манатов.

Лада Евграшина, Г.Р.