Опубликован официальный некролог в связи с кончиной Токая Мамедова

Азербайджанская культура понесла тяжелую утрату.

2 мая 2018 года на 91-м году жизни скончался выдающийся представитель скульптурной школы Азербайджана, лауреат государственных премий СССР и Азербайджана, заслуженный деятель искусств, народный художник, персональный пенсионер Президента Азербайджанской Республики, профессор Токай Габиб оглу Мамедов.

Toкай Мамедов родился 17 июля 1927 года в городе Баку. После окончания школы в 1942-1945 годах учился в Азербайджанском государственном художественном училище, в 1945-1951 годах – в Ленинградском институте живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е.Репина.

Начав трудовую деятельность как преподаватель в Азербайджанском государственном художественном училище в 1951 году, Toкай Мамедов работал здесь до 1958 года. В 1966-1988 годах был преподавателем кафедры живописи Азербайджанского государственного института искусств, в 1988-1992 годах – заведующим кафедры скульптуры, в 1992-2001 годах – профессором этой кафедры. С 2001 года и до конца жизни Toкай Мамедов был профессором кафедры скульптуры Азербайджанской государственной академии художеств.

С 1952 года Toкай Мамедов в разные годы занимал ответственные должности в Правлении Союза художников Азербайджана, в 1970-1972 годах избирался председателем Союза художников Азербайджана. С 1975 года был членом-корреспондентом Академии художеств СССР.

Токаю Мамедову, обогатившему изобразительное искусство Азербайджана ценными произведениями, принадлежат большие заслуги в развитии нашего национального искусства. Произведениями, созданными в различных жанрах, он вписал яркие страницы в историю скульптуры нашей страны. Воплощая в монументальных памятниках незабываемые образы великих личностей Азербайджана, мастер еще более обогатил сокровищницу нашей культуры. Его произведения, во всей глубине отражающие вечные темы искусства, являются совершенными образцами азербайджанской скульптуры.

Украшающие улицы и площади Баку произведения, являющиеся плодом творчества Toкая Мамедова, стали неотъемлемой частью облика нашей столицы. Бесценен его вклад, как мастера, привязанного к родной земле, народу, в процветание культуры независимого Азербайджана. Благодаря врожденному таланту, искусный скульптор с юных лет снискал большую симпатию специалистов, получил известность в нашей стране и за ее пределами. Произведения мастера, демонстрируемые во многих странах мира, приумножили славу азербайджанской культуры.

Токаю Мамедову, успешно сочетавшему скульптурное творчество с педагогической деятельностью, принадлежат незаменимые заслуги в формировании молодого поколения скульпторов. Его богатое наследие сыграло важную роль в формировании художественно-эстетического вкуса многих скульпторов, имело большое значение в становлении их профессионализма. Общественная деятельность Токая Мамедова как депутата Верховного Совета Азербайджанской ССР в 1971-1975 годах также достойна одобрения.

Творчество Toкая Мамедова постоянно находилось в центре внимания и всегда высоко оценивалось. Ему были присуждены награды многих стран. Он был удостоен высших наград независимой Азербайджанской Республики – орденов «Шараф» и «Шохрат», «Почетного диплома Президента Азербайджанской Республики».

Светлая память о большом мастере Токае Габиб оглу Мамедове будет вечно жить в сердцах тех, кто его знал.

Аллах рехмет элясин!

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