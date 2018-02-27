Определился победитель соревнования на симуляторах Формулы 1 среди школьников Ширванского района

Операционная компания Baku City Circuit (BCC) совместно с Азербайджанской Автомобильной Федерацией (ААФ) провела в Ширване второй региональный турнир на симуляторах Формулы 1 под девизом “Твоя формула скорости”.

В соревновании, которое прошло 23 февраля, приняли участие старшеклассники из 15-ти школ Ширванского района. Ученик 9-го класса общеобразовательной школы №18 Гюльага Абдуллаев показал лучшее время на симуляторе, проехавшись по трассе Baku City Circuit за 1 минуту 50 секунд (1:50:106).

Абдуллаев примет участие в финале чемпионата, который пройдет в Баку в период праздника Новруз. Комментируя свою победу, Абдуллаев сказал: «Гонятся на треке Baku City Circuit было сложно. Самая узкая часть трассы, которая проходит вдоль крепостной стены, оказалась самой сложной для меня. Однако, несмотря на сложности, я смог превзойти всех участников соревнования.

Я осознаю, что в Баку меня ждут сильные соперники, но я постараюсь показать лучший результат и стать победитель чемпионата».

Двухдневное мероприятие охватило 200 старшеклассников общеобразовательных школ Ширванского района. В первый день, 22 февраля, представители ААФ провели для школьников семинары по правилам дорожного движения, в то время как, контейнер с симуляторами был открыт для всех жителей рацона, кто хотел попробовать себя в качестве пилота Ф1. 23 февраля состоялось соревнование на гоночных симуляторах среди старшеклассников, участвовавших накануне в семинаре.

Принявший непосредственное участие в организации мероприятия глава городского департамента по работе с молодежью Азер Гулиев отметил, что соревнование вызвало большой интерес у общественности района и не только у них: “Это отличная инициатива и мы очень рады что Ширванский район был выбран в качестве места для проведения чемпионата. Независимо от возраста, каждый житель смог погонять на симуляторе и особенно большой интерес данное мероприятие вызвало у молодежи.

Данный проект вызвало резонанс в округе. Из соседних районов у нас спрашивали, интересовались мероприятием. Однозначно могу сказать, что мероприятие в Ширванском районе успешно прошло и местные жители смогли больше узнать о гонках Формулы 1”.

27 февраля трейлер с симуляторами отправился из Ширвана в Физулинский район, где 28 февраля каждый житель района сможет погонять на симуляторе Формулы 1, а на следующий день – 1 марта- состоится соревноание среди старшеклассников. В целом, чемпионат проходит в шести регионах и городах Азербайджана – Ленкоране, Ширване, Физули, Мингячевире, Гахе и Губе. Финал состоится в Баку.