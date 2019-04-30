Продолжаются матчи «Кубка Гянджи MFL 2019».

Как сообщает 1news.az, стали известны обладатели путевок в 1/8 финала.

27 апреля были проведены матчи 1/16. Фанаты стали свидетелями очень интересных баталий.

Самой крупной победы добилась команда «Ruslan», разгромившая «Land of Fire» со счетом 20:0. На гол меньше в ворота команды «Canavarlar» забил «Uraqan». Соперник смог отквитать лишь один мяч.

Меньше всего голов было забито в матче «Gənc» – «Qədir Xum» (3:1) и «Gəncə United» – «Gəncə City» (4:0).

Напряженная борьба была в матче «Kəlbəcər» – «Metallurq». В упорной борьбе путевку в следующий раунд завоевала команда «Kəlbəcər».

Представляем результаты матчей 1/16 финала:

Таким образом, в 1/8 финала пробились команды – «Gənc», «Qoca Çinar», «Offside», «Metallurq», «G.A.İ.Ş 2019», «Uraqan», «Ruslan», «Elite FK», «Pəhləvan», «Tovuz Galaxy», «Avrora», «Monopak», «Nirvana», «Sirena Motors», «Uteca» и «Gəncə United».

Матчи 1/8 финала состоятся 5 мая. Напомним, что команды, пробившееся в полуфинал, проведут между собой по два матча. Финал и матч за третье место будут состоять из одной игры.

Пары 1/8 финала «Кубка Гянджи MFL 2019»:

Бомбардирскую гонку с 19 мячами возглавляет А.Рахман («Uraqan»). Далее располагаются Б.Мяляк («Ruslan»), у которого 14 мячей и Х.Руслан («Offside») – 11 голов.

Список ассистентов выглядит следующим образом:

Отметим, что «Кубок Гянджи MFL 2019» проходит при поддержке АФФА и McDonald's Азербайджан.

1news.az