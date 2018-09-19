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Определились победители первого тура чемпионата Азербайджана по боулингу

Сегодня в 13:26 ~ 1 минута на чтение 292
Определились победители первого тура чемпионата Азербайджана по боулингу

Федерация спортивного боулинга Азербайджана в Бакинском развлекательном центре провела первый тур чемпионата страны.

Как сообщил 1news.az пресс-секретарь федерации Наир Алиев, соревнования начались с минуты молчания в память о скоропостижно скончавшемся спортсмене Мушфиге Велиеве.

В Лиге «Б» первое место по итогам соревновательного дня занял Йылмаз Ахундзаде, на втором месте Афиг Агаев, на третьей строчке расположился Кенан Исмайлов.

Что касается Лиги «А», то победу здесь завоевал Рамиль Гамидов. Вторым стал Ровшан Гусейнов, а на третьем месте Шахрияр Исмайлов.

Согласно регламенту нынешнего сезона, чемпионат будет состоять из восьми туров. Кроме того, пройдет отдельный турнир на Кубок Республики.

Спонсором тура стали компании KATV1 и Part-A-Part («Большой праздник»). Информационную поддержку оказывают Media.Az, Minval.az, Sport FM, Myvideo.az, 1news.az и Kaspiy.az.

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