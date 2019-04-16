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Определены проекты-победители 4-й «Инкубационной программы Barama» – ФОТО

Сегодня в 18:51 ~ 3 минуты на чтение 52
Определены проекты-победители 4-й «Инкубационной программы Barama» – ФОТО

Завершился отбор на 4-ю по счету Инкубационную программу, объявленную Центром инноваций и предпринимательства “Barama” ООО Azercell Telekom для молодежи, желающей превратить свои идеи в бизнес и построить успешную карьеру.

6 из 13 стартапов, набравших высокие баллы, представив свои проекты жюри, получили право участвовать в программе. Руководители успешно прошедших отбор команд Фуад Гюльмамедов, Тунджай Гусейнов, Иса Зейнал, Мухаммед Кекалов, Турал Закарязаде и иностранный резидент Хавьер Чау получили шанс реализовать свои проекты в Центре инноваций и предпринимательства “Barama”.

Для информации отметим, что процесс отбора в Инкубационную программу состоял из двух этапов. На первом этапе центром были оценены проекты, прошедшие регистрацию, а отобранные команды были приглашены на второй этап. На втором этапе команды представили свои проекты в форме бизнес-планов и презентаций.

Отметим также, что в конце 6-месячной Инкубационной программы товар или услуга самого успешного стартапа будут официально представлены компании Azercell в качестве корпоративного клиента.

Инкубационная программа включает Информационные технологии, Виртуальные игры, Медиа, Технологии здравоохранения (MedTech), Интернет вещей (IoT), Финансовые технологии (FinTech), Инновационные решения в сельском хозяйстве (AgTech), Виртуальную реальность (VR), Расширенную реальность (AR), Искусственный интеллект (AI), Облачные Вычисления (Cloud computing) и Бизнес-решения.

Центр инноваций и предпринимательства “Barama” при поддержке Azercell и PASHA Bank нацелен на развитие стартапов и цифровой экосистемы в стране, предоставляя резидентам-стартапам бесплатное офисное пространство, консультационные услуги, тренинги и возможность установить тесные деловые отношения с профессиональной бизнес-сетью в течение 6 месяцев.

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, обратитесь в [email protected]

Лидер сектора мобильной связи Азербайджана, крупнейший налогоплательщик и инвестор ненефтяного сектора ООО Azercell Telekom был основан в 1996 году. Сеть Azercell, которой принадлежит 49% рынка в секторе мобильной связи Азербайджана, охватывает 99,1% территории страны (исключая 20% оккупированных территорий) и 99,8% населения. В настоящее время услугами Azercell пользуются 4,5 миллиона абонентов. Azercell впервые внедрил в стране ряд инноваций: технология GSM, система предоплаты, услуги мобильного интернета, сети на территории метрополитена, круглосуточный телефонный центр, бесперебойные услуги фронт-офиса 7 дней в неделю, услуги M2M, экспресс-офисы Azercell, оказывающие 3 услуги в одной точке, мобильные услуги обслуживания клиентов, онлайн-сервис и обслуживание клиентов через социальные сети, мобильная электронная подпись «Asan İmza» и т. д. В 2012 году Azercell впервые предоставил в стране услугу 4G. Согласно результатам исследований, проведенных международными системами, специализирующимися на покрытии беспроводной сети и радиосвязи, сеть Azercell продемонстрировала самые высокие показатели среди операторов мобильной связи в Азербайджане. Azercell является единственной компанией в стране и СНГ, получившей Международный золотой сертификат инвестирования в людей “İnvestors İn People”

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