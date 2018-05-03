1news.az
Бомонд
КАТЕГОРИИ
Интервью
Экономика
В мире
Бомонд
Колонки
Спорт
Azərbaycanca

Определены финалисты Азербайджанской Юниор Лиги КВН – ФОТО

Сегодня в 16:10 ~ 3 минуты на чтение 130
Определены финалисты Азербайджанской Юниор Лиги КВН – ФОТО

По итогам двух полуфинальных поединков, состоявшихся в Театре песни им. Рашида Бейбутова, путевки в финал заполучили самые смешные и талантливые, по мнению жюри, команды.

Это «Дети Гор» из города Махачкала, «Зейналабдин Тагиев» (школа N 17), «Сборная 6-й школы», «Баку Модерн скул» (Общеобразовательный центр Баку Модерн),  «50 оттенков смеха» (Славянский лицей) и женская сборная «Папины Дочки» (Лицей номер 16).

В последний момент жюри приняло решение путем добора дать шанс еще двум командам -  «Şəhər Uşaqlari» (школа N18) и «160% смеха» (классическая гимназия номер 160), которые разделили между собой 4-е место.

Судили игру чемпион 20 века КВН, актриса команды «Парни из Баку» Яна Никитина, участник Высший Лиги в составе команды «Сборная Баку», редактор Юниор Лиги КВН Иса Рагимов,  журналист и блогер Вячеслав Сапунов, радиоведущий Эмиль Насиров, актер команды «Сборная Баку» Эмин Усейнов и директор Юниор Лиги КВН Джавид Шахбазбеков.

С ролью ведущих полуфинала блестяще справились чемпион Юниор-Лиги сезона 2016 Рауль-Фикрет Азизли и Кристина Горюнова. 

В очередной раз игра доказала, насколько талантливая молодежь выступает сегодня за школьный КВН, а ведь это - будущее отечественного КВН, за которое, глядя на ребят, можно не волноваться.  Уровень команд растет от игры к игре. И пусть в финал не суждено попасть каждой команде, с уверенностью можно сказать, что абсолютно все команды показали достойное выступление. Кому-то просто не хватило чуточку везения.

Из тех, кто играл, но, увы, остался в этот раз за бортом, можно выделить ребят из команды 102 школы «Пицца», которые мало того, что оригинально шутили, так еще и накормили жюри. Нетрудно догадаться, что угощение было символичным и в честь названия команды.

Хорошо смотрелись и команды «Сборная Лицея Анкары», «Ор выше гор» (школа N191), а также юные КВНщики из «Анджаг Бакида» (школа N58), выступающие на азербайджанском языке.

Успехи Азербайджанской Юниор Лиги не остаются в тени, и в мае наша страна впервые командирует лучших игроков Юниор Лиги КВН на Международный турнир юных КВНщиков, который пройдет в Махачкале (Дагестан). Таким образом, отечественная «Сборная Юниор лиги» впервые поборется за главный кубок уже на международной сцене.

Азербайджанский Клуб Веселых и Находчивых благодарит за содействие и поддержку Юниор Лиги КВН Министерство молодежи и спорта, Министерство образования Азербайджанской Республики, а также Главное управление по делам молодежи и спорта г. Баку.

Генеральным спонсором Лиги является торговая марка «Зейтун Баглары».

1news.az

130

просмотров
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ Бомонд

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2018 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены
entonee.net