Определены финалисты Азербайджанской Юниор Лиги КВН – ФОТО

По итогам двух полуфинальных поединков, состоявшихся в Театре песни им. Рашида Бейбутова, путевки в финал заполучили самые смешные и талантливые, по мнению жюри, команды.

Это «Дети Гор» из города Махачкала, «Зейналабдин Тагиев» (школа N 17), «Сборная 6-й школы», «Баку Модерн скул» (Общеобразовательный центр Баку Модерн), «50 оттенков смеха» (Славянский лицей) и женская сборная «Папины Дочки» (Лицей номер 16).

В последний момент жюри приняло решение путем добора дать шанс еще двум командам - «Şəhər Uşaqlari» (школа N18) и «160% смеха» (классическая гимназия номер 160), которые разделили между собой 4-е место.

Судили игру чемпион 20 века КВН, актриса команды «Парни из Баку» Яна Никитина, участник Высший Лиги в составе команды «Сборная Баку», редактор Юниор Лиги КВН Иса Рагимов, журналист и блогер Вячеслав Сапунов, радиоведущий Эмиль Насиров, актер команды «Сборная Баку» Эмин Усейнов и директор Юниор Лиги КВН Джавид Шахбазбеков.

С ролью ведущих полуфинала блестяще справились чемпион Юниор-Лиги сезона 2016 Рауль-Фикрет Азизли и Кристина Горюнова.

В очередной раз игра доказала, насколько талантливая молодежь выступает сегодня за школьный КВН, а ведь это - будущее отечественного КВН, за которое, глядя на ребят, можно не волноваться. Уровень команд растет от игры к игре. И пусть в финал не суждено попасть каждой команде, с уверенностью можно сказать, что абсолютно все команды показали достойное выступление. Кому-то просто не хватило чуточку везения.

Из тех, кто играл, но, увы, остался в этот раз за бортом, можно выделить ребят из команды 102 школы «Пицца», которые мало того, что оригинально шутили, так еще и накормили жюри. Нетрудно догадаться, что угощение было символичным и в честь названия команды.

Хорошо смотрелись и команды «Сборная Лицея Анкары», «Ор выше гор» (школа N191), а также юные КВНщики из «Анджаг Бакида» (школа N58), выступающие на азербайджанском языке.

Успехи Азербайджанской Юниор Лиги не остаются в тени, и в мае наша страна впервые командирует лучших игроков Юниор Лиги КВН на Международный турнир юных КВНщиков, который пройдет в Махачкале (Дагестан). Таким образом, отечественная «Сборная Юниор лиги» впервые поборется за главный кубок уже на международной сцене.

Азербайджанский Клуб Веселых и Находчивых благодарит за содействие и поддержку Юниор Лиги КВН Министерство молодежи и спорта, Министерство образования Азербайджанской Республики, а также Главное управление по делам молодежи и спорта г. Баку.

Генеральным спонсором Лиги является торговая марка «Зейтун Баглары».

1news.az