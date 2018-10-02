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Оппозиция отказала Пашиняну

Сегодня в 09:20 ~ 1 минута на чтение 94
Оппозиция отказала Пашиняну

Руководитель парламентской фракции Республиканской партии Армении Ваграм Багдасарян считает невозможным проведение внеочередных выборов до конца года, сообщает 1news.az со ссылкой на армянские СМИ.

«В ноябре невозможно. Для этого необходимо время. Необходимо время, чтобы политические силы имели возможность подготовиться к выборам. В короткие сроки это невозможно», - сказал В.Багдасарян после встречи с премьером Армении Николом Пашиняном.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и руководитель парламентской фракции Республиканской партии Ваграм Багдасарян в понедельник провели  встречу для обсуждения вопроса о роспуске парламента.

Пашинян настаивает на проведении выборов до конца года.

С.А., Э.Т.

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