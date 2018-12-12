Оппозиция Грузии проведет акцию в день инаугурации президента

Оппозиционное объединение «Сила в единстве», в которое входит бывшая правящая партия «Единое национальное движение», планирует провести акцию протеста в Телави (регион Кахети), где 16 декабря пройдет инаугурация избранного президента Саломе Зурабишвили.

Об этом сообщает 1news.az со ссылкой на грузинские СМИ.

«Сила в единстве» отказывается признавать итоги президентских выборов. Оппозиционеры обвиняют власти в фальсификации выборов путем подкупа и запугивания избирателей. В начале декабря они провели масштабную акцию протеста в центре Тбилиси и выдвинули ультиматум властям - до 16 декабря создать рабочую группу по выполнению их требований. Одним из главных требований является проведение досрочных парламентских выборов.

«Поскольку они не прислушались к нашим компромиссным предложениям, 16 декабря мы проведем в Телави мирную акцию, которая полностью будет в рамках нашей Конституции, законодательства и Всеобщей декларации прав человека. Это будет мирная манифестация, в которой примут участие все партии объединенной оппозиции», - заявил член «Нацдвижения», бывший кандидат в президенты Григол Вашадзе на брифинге.

По его словам, помимо Телави, акции пройдут в Тбилиси и некоторых других городах Грузии. Самая масштабная все же планируется в Телави.

Во втором туре президентских выборов 28 ноября за кресло главы государства боролись Вашадзе и Зурабишвили, поддерживаемая правящей партией «Грузинская мечта – демократическая Грузия». Вашадзе представлял интересы «Силы в единстве». Зурабишвили набрала более 59,5% голосов.

Присягу Зурабишвили собирается принять в Телави, а прием гостей может состояться в селе Цинандали, в десяти километрах от Телави. В Тбилиси Зурабишвили возложит венок к могиле известного общественного деятеля Ильи Чавчавадзе и к мемориалу Героев.

С.А., Э.Т.