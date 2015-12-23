Оплата госпошлин МВД и Миграционной службы интегрирована в систему ASAN ödəniş

Оплата государственных пошлин за услуги, оказываемые Министерством внутренних дел (МВД) и Государственной миграционной службой (ГМС) Азербайджана, интегрирована в систему ASAN ödəniş.

Как сообщили 1news.az в Государственном агентстве по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана, отныне граждане с помощью системы ASAN ödəniş смогут оплачивать госпошлины за выдачу и замену удостоверений личности и общегражданских паспортов, замену водительских удостоверений, получение государственных регистрационных номеров для автомобилей, проведение техосмотра автомобилей и т.д.

Также с помощью системы ASAN ödəniş иностранцы и лица без гражданства смогут оплатить госпошлину за прием заявлений на получение гражданства Азербайджана, выдачу разрешений на осуществление трудовой деятельности на территории республики и другие услуги Миграционной службы.

Тимур Рзаев, Э.Т.