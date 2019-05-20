OPEL INSIGNIA 2019 - уже в Азербайджане! - ФОТО - ВИДЕО

Компания Cahan Motors представила новое поколение модели İnsignia марки Opel.

Следует отметить, что эта модель посвящена 120-летию марки Opel и была названа 120 Years Edition Opel İnsignia. Производители поблагодарили водителей Opel: «Будучи созданным в Германии, он производится для всех нас». Вот это и послужило импульсом для создания 120 Years Edition Opel İnsignia.

Эта модель была с большим интересом встречена во всем мире. Причиной этого стали функциональность интерьера и дополнения, сделанные с точки зрения комфорта, а также специальный внешний дизайн, напоминающий акулу. Не случайно, что вид спереди и линии на боковых дверях автомобиля воплощают в себе хищный и гигантский облик акулы.

Очарование, ощущаемое с первого прикосновения к рулю, свидетельствует о том, что при оснащении автомобиля учитывались самые мелкие детали. Дизайн и детали сидений гарантируют, что водитель и пассажиры будут наслаждаться автомобилем. Дизайн интерьера и соответствующее размещение на панели необходимых инструментов свидетельствуют не только о модернизме и инновации, но также заставляют водителя чувствовать себя более уверенным во время вождения.

Встроенный в салоне монитор системы Apple и Android Car Play, который выполняет функции монитора контроля окружающей среды, также сделает ваше путешествие более красочным и приятным.

Обновленная модель Opel Insignia имеет комплекс активных систем безопасности. В состав комплекса входят система предупреждения аварий с функцией автоматического торможения (с помощью этой системы при приближении к находящемуся впереди автомобилю или пешеходу автомобиль сам останавливается), функция контроля полосы движения, оповещение о дорожных знаках, камера заднего вида, радары передней и задней парковки, система контроля слепых зон. Кроме всего перечисленного, эта модель оснащена фарами İntellilux Led Matrix, лучшими в своем классе, что придает автомобилю более современный и привлекательный вид.

Немецкие инженеры, наряду с уменьшением расхода топлива, сделали возможным получение более высоких уровней мощности и крутящего момента с более маленьких двигателей. Лучший пример этого - двигатели автомобилей Opel. Кроме того, модель İnsignia имеет турбированный 1,5 см3-литровый двигатель мощностью 165 лошадиных сил. Это говорит о том, что автомобиль претендует на обладание самой большой мощностью в своем классе.

Кто же может управлять İnsignia?

«120 лет совершенства», несомненно, будет в центре внимания всех автолюбителей благодаря своему элегантному и спортивному облику. Потенциальные клиенты привлекательных, инновационных и более безопасных автомобилей Insignia - это успешные бизнесмены, те, кто любит доверять управление водителю, молодые менеджеры, генеральные директора, молодые семьи и представители молодого поколения, следующие последним тенденциям.

Новый Insignia с предлагаемым комфортом обещает совершенно другой мир. Тех, кто с нетерпением ожидал появления этой модели в Азербайджане, ждут в центре Opel Baku, расположенном на проспекте Бабека 21/99. Кроме того, желающие могут провести пробный заезд и ознакомиться с автомобилем поближе. Этот автомобиль покорит сердца настоящих ценителей комфорта.

По словам менеджера по маркетингу компании Ровшана Мехтиева, модель 120 Years Edition İnsignia доступна покупателям по цене 46 000 и 49 000 манатов. Как отметил официальный представитель компании, в ближайшее время эта модель займет достойное место в сегменте бизнес-класса.

Получить дополнительную информацию можно по номеру +994 55 258 55 45.

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