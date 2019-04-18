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ООО «Бакинская телефонная связь» начало реализацию второго этапа проекта «Оптика в дом» - ФОТО

Сегодня в 16:40 ~ 1 минута на чтение 446
ООО «Бакинская телефонная связь» начало реализацию второго этапа проекта «Оптика в дом» - ФОТО

ООО «Бакинская телефонная связь» (Baktelecom) Министерства транспорта, связи и высоких технологий реализует второй этап проекта «Оптика в дом», предусматривающего обеспечение населения столицы широкополосными услугами.

В рамках осуществляемых работ медные кабели различной вместимости в массовом порядке выводятся из эксплуатации и заменяются волоконно-оптическими кабелями, отвечающими современным стандартам. Для более широкого доступа к мультимедийным услугам пользователи обеспечиваются бесплатным интернет-оборудованием.

Благодаря этому большее число людей получает возможность подключиться к услугам телефонной связи, Интернета и IPTV через одну оптическую линию.

Осуществляемые работы, наряду с жилыми комплексами современного типа, также охватывают 9-этажные здания.

В настоящее время работы по реконструкции ведутся в расположенных в Гарадагском районе столицы поселках Сахиль, Локбатан и  жилом комплексе «Гобу Парк», а также в Хатаинском и Ясамальском районах. Проводимые в этом направлении мероприятия поэтапно охватят и другие территории. До конца года планируется создание 144-тысячной инфраструктуры. Таким образом, Baktelecom обеспечит технический перевод 75 тысяч квартир на оптическую сеть.

Отметим, что проект «Оптика в дом», позволяющий организацию в Баку мультимедийных услуг в соответствии с современными стандартами, осуществляется на основе технологии GPON (Gigabit Passive Optical Network – гигабитная пассивная оптическая сеть). Эта технология посредством волоконно-оптических линий обеспечивает пользователей скоростью соединения до 100 Мбит/с, услугами бесперебойного Интернета, видеонаблюдения и другими интерактивными услугами.

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