ООН готова помочь с переговорами между сторонами конфликта в Венесуэле

"ООН и я лично предлагаем помощь обеим сторонам, если поступит просьба о проведении переговоров, серьезных переговоров, которые бы смогли вывести страну из нынешнего противостояния", - заявил Гутерреш, отвечая на вопрос журналистов в ходе пресс-конференции на полях саммита Афросоюза.

Спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуаидо 23 января объявил себя временным главой государства на период действия временного правительства. США и ряд других стран заявили о признании Гуаидо и потребовали от венесуэльского президента Николаса Мадуро, избрание которого они не считают законным, не допустить силовых действий против оппозиции. Мадуро объявил себя конституционным президентом, а главу оппозиционного парламента назвал "марионеткой США".