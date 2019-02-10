ООН готова помочь с переговорами между сторонами конфликта в Венесуэле

ООН готова предоставить помощь сторонам конфликта в Венесуэле, если от них поступит соответствующая просьба, заявил в воскресенье генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.
Генеральный секретарь международной организации участвует в проводимом в столице Эфиопии Аддис-Абебе очередном саммите организации Африканского союза.
"ООН и я лично предлагаем помощь обеим сторонам, если поступит просьба о проведении переговоров, серьезных переговоров, которые бы смогли вывести страну из нынешнего противостояния", - заявил Гутерреш, отвечая на вопрос журналистов в ходе пресс-конференции на полях саммита Афросоюза.
Спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуаидо 23 января объявил себя временным главой государства на период действия временного правительства. США и ряд других стран заявили о признании Гуаидо и потребовали от венесуэльского президента Николаса Мадуро, избрание которого они не считают законным, не допустить силовых действий против оппозиции. Мадуро объявил себя конституционным президентом, а главу оппозиционного парламента назвал "марионеткой США".
Россия, Китай и ряд других стран поддержали Николаса Мадуро как легитимного президента Венесуэлы.
РИА Новости