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«Они пришли сдать землю»: спор Пашиняна и Ашотяна по карабахскому конфликту

Сегодня в 09:23 ~ 2 минуты на чтение 482
«Они пришли сдать землю»: спор Пашиняна и Ашотяна по карабахскому конфликту

«Прежние власти удерживали в переговорах вопрос о статусе Нагорного Карабаха».

Об этом заявил на правительственном часе в парламенте депутат от Республиканской партии Армении, зампредседателя партии Армен Ашотян.

«На последнем митинге Никол Пашинян обвинил прежние власти Армении в готовности уступить территории вокруг бывшей Нагорно-Карабахской автономной области без каких-либо гарантий о статусе Карабаха», пишет «Спутник-Армения».

«Вы сказали: «Они пришли сдавать землю. И я знаю это по документам, потому что вижу, кто и что говорил».

Я письменно попросил вас уточнить, на каком этапе переговоров произошло что-либо подобное. Вы сказали, что не имеете права разглашать тайну переговоров. Я обратился к Сержу Саргсяну и вновь узнал, что при нем основным стержнем переговоров был статус Нагорного Карабаха», -  заявил Ашотян.

На это Пашинян ответил: «На столе переговоров никогда не было такого варианта, где бы ясно указывался и гарантировался статус Карабаха. И вы об этом знаете. А в последние годы статус Нагорного Карабаха оттеснялся все дальше в сторону. И я получил в наследство вариант, где о статусе Карабаха вообще ничего нет. Говорится только следующее: Азербайджану нужно вернуть территории. Известные вам. И я говорю это вам официально. Я не говорю, что такой документ был подписан. Я говорю, что это был последний вариант на столе переговоров. Но я говорил и говорю, что без участия Нагорного Карабаха решение вопроса невозможно», - заявил Пашинян.

В ответ Ашотян заявил, что последний раз в заявлениях сопредседателей ОБСЕ статус Карабаха указывается в числе фундаментальных принципов урегулирования. А это единственный официальный документ по конфликту за последний период.

Кроме того, если слова Пашиняна истинны, и «обсуждался действительно такой выгодный для Азербайджана вариант, тогда не понятно, почему Баку отказывался его принять», -  подчеркнул Ашотян.

Ранее Пашинян заявил, что готов к переговорам с руководством Азербайджана, но с условием участия в них  сепаратистов Карабаха. В Баку считают, что армянский лидер стремится сорвать переговорный процесс.

А.А., Э.Т.

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