«Она же мужа уведет»: о том, как азербайджанские женщины «набросились» на молодую няню

Лет 17 назад, когда я озадачилась поиском няни для своего сына, особых вариантов у меня не было: я просто купила популярную газету объявлений и достаточно быстро в нужной графе нашла несколько номеров соискательниц такой работы.

Сегодня поиск няни вроде бы стал проще: появился интернет и соцсети, однако это только на первый взгляд. Скажу больше: во многом газетные объявления даже выигрывали, потому что под ними невозможно было оставить комментарии. А они есть, и зачастую не только не помогают определиться с выбором, но существенно его затрудняют.

В-первых, родителей, ищущих няню, (особенно мать) зачастую осуждают. Почти каждое объявление о поиске няне непременно сопровождаются риторическими, но провокационными вопросами вроде: «Как вы вообще можете пускать в дом чужого человека, и тем более, доверять ему ребенка!?». И это в лучшем случае, потому что в худшем молодую мать запугивают страшилками про нянь-садисток или воровок. То есть, наши люди до сих пор не могут принять тот факт, что молодая мать может еще и работать. Причем, не важно, по какой причине – по необходимости, потому что ей (или семье) нужны деньги, или по идейным соображениям. Но нет, «доброжелатели» советуют бабушек и детсады, не задумываясь, что родители конкретного ребенка вполне могут сами решить, что для них важнее и нужнее.

Безусловно, есть мамы, которых мы называем «гламурными», которым самим неплохо бы завести няню (впрочем, они у них есть, просто иначе называются). Эти женщины не работают, но утруждать себя заботами о доме или собственном чаде не желают, а потому предпочитают нанять «специально обученных людей», которые будут пеленать, кормить, выгуливать и воспитывать их ребенка (или детей). Но даже это - их право, в конце концов, и не наше дело их осуждать или пытаться перевоспитать. Люди же просят о конкретной помощи в поиске конкретной няни. Кроме того, как минимум, одно доброе дело они тоже делают: дают возможность заработать обслуживающему их персоналу.

Однако если домработницу и охранника найти сегодня несложно, то с поиском няни возникают трудности. Да, сейчас появились специализированные группы в том же «Фейсбуке», где за сам факт поиска няни не осуждают. Зато осуждают за многое другое, начиная от предложенной оплаты труда и заканчивая перечнем требований от потенциальной няни.

Агентства или соцсети: где лучше искать?

- Скажите, Фрекен Бок, Вы любите детей?

- Ну, как Вам сказать… БЕЗУМНО! (мультфильм «Малыш и Карлсон»

Почему же няню до сих пор ищут посредством объявлений, пусть даже в соцсетях и специализированных группах? Потому что в объявлениях о вакансиях на немногочисленных сайтах поиска работы вы вряд ли найдете исчерпывающую информацию о соискательницах этой работы. Да, есть несколько сайтов, где размещены некие подобия «резюме» потенциальных нянь, с фото и краткой биографией. Но их, во-первых, очень мало, а во-вторых, информация в этих анкетах представлена весьма скудная. У некоторых, правда, есть справка об отсутствии судимости, заверенная нотариусом, а также диплом о высшем образовании. Но вот со справками о состоянии здоровья все сложнее. А о таких важных качествах няни, как умение оказывать первую медицинскую помощь, и данных об уровне эмоционального интеллекта вообще приходится только мечтать. Но и это все не важно, потому что никаким справкам наши люди, как правило, не доверяют.

Однако парадокс заключается в том, что у многих из тех, кто ищет няню, нет четкого представления о том, кого они ищут, и по каким критериям надо выбирать няню собственному ребенку.

Кто-то, нанимая няню, почему-то думает, что она по умолчанию должна будет сочетать в себе обязанности домработницы и личного повара. Другие считают, что няня будет обязана оставаться сверхурочно (и даже на ночь) по первому требованию работодателя. Третьи полагают, что няня будет обязана стирать, гладить, готовить, водить на прогулки и заниматься с ребенком иностранным языком. И так далее.

Но почему-то мало кому придет в голову поинтересоваться, владеет ли няня навыками оказания первой медицинской помощи? Имеет ли она представление о детских заболеваниях? Знает ли она, что делать, если ребенок внезапно подавился/ушибся/упал, если у него поднялась температура, началась аллергия? Умеет ли она успокоить ребенка и отличить истерику от настоящего плача отчаяния?

И, наконец, мало кто задает няне главный вопрос: любит ли она детей?

«Няня младше 50 лет ищет не работу, а мужа!», и другие безапелляционные обвинения в адрес молодых нянь

На днях в одной из групп, посвященных поиску нянь, произошла дискуссия под одним из объявлений о поиске работы. Большинство женщин из категории «яжемать» девушку осуждало, требовало каких-то объяснений ее истинных намерений и провоцировало на скандал.

В вину этой девушке вменялось одно: ее молодость (соискательнице – 27 лет). И никакие ее доводы о высшем специальном образовании, об опыте работы, в том числе работы с «особенными» детьми, отзывах бывших работодателей и наличие собственных детей, не послужили для нее оправданием в глазах некоторых комментирующих.

«Слишком молодая!» звучало как приговор. Многие вообще утверждали, что «в 27 лет няней работать не идут, это обман» и обвиняли девушку чуть ли не в мошенничестве. Другие безапелляционно утверждали, что «раньше 50 лет никто в няни не идет, и ни один нормальный человек не будет серьезно относиться к такой няне». Возражения о том, что во всем цивилизованном мире «беби-ситтерами» подрабатывают вообще школьницы старших классов и студентки, на категоричных женщин не действовали.

Надо сказать, что кроме того, что девушка молода, она еще и симпатичная, поэтому оппоненты ее критиков пришли к выводу, что «женщины просто ревнуют, боятся, что муж тоже обратит внимание на такую няню». Кто-то с этим спорил, но были и те, кто не то, что поддержал эту версию, а настаивал на том, что она как раз единственно верная. Мол, только неадекватная женщина приведет в дом молодую и красивую няню.

Справедливости ради, такой вот ревности по отношению к молодой и симпатичной няне, а по сути – посторонней женщине в своем же доме, подвержены не только наши женщины. В других странах домохозяйки тоже смотрят сериалы, в которых такие вот няни с легкостью уводят сначала детей (потому что дети, проводящие большую часть времени с другой молодой женщиной, начинают воспринимать ее как мать), а затем и мужей вместе с домом и нажитым имуществом. Поэтому опасения молодых женщин вполне понятны, но… не совсем справедливы. Хотя молодым и симпатичным соискательницами работы няни надо этот момент учитывать. А ревнивым и мнительным мамам лучше все же искать няню постарше.

Правда, минусы есть и у пожилых нянь: с молодой порой легче договориться в вопросах воспитания детей, им можно указать, что делать, что нет, высказать претензии. Со старшей по возрасту женщиной такой номер может не пройти, и не только потому, что вы хорошо воспитаны и не привыкли возражать старшим. А потому, что чем старше человек (вне зависимости от гендерной принадлежности), тем сложнее его в чем-то переубедить. Так что вполне возможно, что такая няня со временем начнет воспитывать не только ваше чадо, но и вас с вашим мужем.

Что делать?

Прежде, чем искать няню для своего ребенка, ответьте себе на несколько вопросов. Во-первых, определитесь с ее возрастом, образованием и кругозором. Как мы уже сказали, молодая няня будет более энергичной, а значит, будет меньше уставать, но, если даже не будет повода для ревности, могут возникнуть другие проблемы. Например, она захочет выйти замуж, получить второе образование и так далее, и вам придется с ней расстаться и искать новую няню.

Если вы ориентируетесь на няню средних лет, то из достоинств у нее – опыт работы, и, возможно, опыт воспитания собственных детей. Она более уравновешенна, менее эмоциональна, лучше понимает детей, как младшего возраста, так и подростков. Она не впадет в панику, если возникнет какое-нибудь «ЧП». Про то, что она не даст повода для ревности, мы уже не говорим.

Но, опять же, вы должны совпадать во взглядах на воспитание детей и во взглядах на жизнь вообще. Потому что если няня добрая и хозяйственная, но при этом – мягко говоря, необразованная, то самое меньшее из зол - это то, что она не будет играть с вашим ребенком в развивающие игры и не поможет в будущем с уроками. В худшем случае, такая няня разбалует ваших детей донельзя, и в скором будущем вы получите совершенно неприспособленное к жизни существо подросткового возраста.

Минусом няни в возрасте может стать и ее здоровье: оно может подкачать в самый неподходящий момент.

Но если даже вы уже нашли подходящую вам кандидатуру на роль няни, сначала обязательно назначьте ей испытательный срок. Обратите внимание на то, как она общается с ребенком, и как ребенок реагирует на нее. Доверяйте собственной интуиции, но проверяйте даже ее. Если поджимают сроки, и на все эти проверки и испытательные сроки нет времени, установите дома камеры. Помните, что вы не просто приглашаете в ваш дом постороннего человека, но и доверяете ему самое дорогое, что у вас есть, - вашего ребенка. Поэтому отнеситесь к выбору няни максимально ответственно и серьезно. Именно она на какое-то время станет вторым по важности человеком для вашего ребенка.

Ну и последнее и не менее важное: относитесь к няне с уважением. О перечне ее обязанностей договаривайтесь четко и, что называется, «на берегу», причем, обговаривайте все мелочи, вплоть до ее реакции на капризы ребенка и о количестве сказок, которые она должна ему прочитать. Если вы устанавливаете в доме камеры, обязательно предупредите ее об этом. Также обговорите и ваши действия во время возможных форс-мажоров, а также сроки выплаты зарплаты.

Удачи вам в поисках!

Н.Александрова