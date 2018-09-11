«Он – часть моей жизни». Азербайджанец 29 лет болеет за Черчесова – ФОТО

Азербайджанец Саин Ализаде - поклонник футбольного тренера, известного в прошлом вратаря Станислава Черчесова с 9 лет.

Он собрал все интервью тренера, ведет архив всех матчей, в которых играл и тренировал Черчесов - с отчетами, фото и видео. И судьба подарила ему шанс – он встретился со своим кумиром, создал официальный сайт Черчесова и постоянно общается с ним.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на matchtv.ru, началось все в 1989 году, когда Станислав Саламович вернулся из «Локомотива» в «Спартак» и стал первым вратарем (Ринат Дасаев уехал в «Севилью»).

«Мне исполнилось всего 9 лет, я только начинал интересоваться футболом. Жил в Баку, но моя мама, историк, каждый год летом ездила в Москву работать в архиве. Меня брала с собой, поэтому с мая по сентябрь мы жили там. С тех пор Москва стала для меня одним из самых любимых городов в мире. Нравилась игра «Спартака», его матчи часто показывали по телевизору. В той команде подобралось много харизматичных футболистов, но один особенно зацепил: кавказский темперамент, внешность, усы, несгибаемая воля и желание побеждать. Кумиры моих одноклассников в школе – иностранные звезды: Гуллит, Лаудруп, Клинсманн, а меня больше интересовал советский и российский футбол, я болел за «Спартак», и из всего состава мне больше всего понравился именно Черчесов. Смотрел на него и чувствовал что-то родное. У народов, населяющих Кавказ, есть общие обычаи, традиции, возможно, поэтому у меня с ним возникла духовная близость. Нравилась его манера поведения на поле, стиль игры. По интервью чувствовался его стержень, целеустремленность, волевой характер, а поскольку я тоже весьма дисциплинированный – он был именно тем, на кого хотелось быть похожим.

Когда в 1993 году он перешел из «Спартака» в «Динамо» - Дрезден, наступила полная информационная блокада. Это сейчас можно открыть трансляцию матчей хоть пятой бундеслиги, а тогда «Советский спорт» доходил до Баку через неделю после выхода. У нас многие интересуются футболом, газету тут же разбирали, приходилось в киоске заранее договариваться с продавцом. В любом случае – недельная задержка», - рассказывает Саин о начале своего увлечения.

Ловил «Немецкую волну», чтобы узнать, как сыграло дрезденское «Динамо» Черчесова

По словам нашего соотечественника, часто бывало, что он находил в газете таблицу, но без результатов дрезденского «Динамо». «Поэтому высчитывал по очкам и разнице мячей, с каким счетом они сыграли и с кем. Потом наловчился, нашел радиостанцию «Немецкая волна», где по субботам часто озвучивали матчи бундеслиги. Слушал на немецком, сквозь помехи, не зная толком языка», - рассказывает Саин.

По его словам, у него есть целая комната имени Черчесова и желание открыть музей в Алагире.

«По телевизору в те времена было несколько каналов, узнать какие-то новости о небольшой немецкой команде было практически невозможно, но хочешь - не хочешь внутри сидел червячок, который заставлял собирать данные по крупицам. Очень любил комментатора Владимира Перетурина – он всегда в своих репортажах во время матчей сборной давал информационную подпитку, например: «Черчесов уверенно сыграл в прошлые выходные».

Вырезал черно-белые фотографии из еженедельника «Футбол», у меня скопилась огромная коллекция. Фактически целая комната полностью забита вещами, связанными с Черчесовым. В дальнейшем хотелось бы использовать их, открыть музей. Может быть, в его родном Алагире, чтобы город зажегся на карте России как футбольное туристическое направление.

В школьные годы мы выменивали друг у друга фотографии. Одноклассники знали про мое увлечение и зачастую пользовались этим, заламывая несусветную цену, если находили фотографию в журнале, которого у меня не было. Мне приходилось чуть ли не месяц собирать монеты или фотографии европейских звезд, чтобы потом обменять на фото Черчесова. Школьный период – самый сложный в этом плане, добывать информацию очень тяжело. О чем говорить, если телевизор был черно-белым. Но в то же время было интересно, потому что с тем периодом связано очень много футбольных воспоминаний, а любая информация собиралась с колоссальным трудом, и поэтому имела особую ценность.

Завершение карьеры Черчесова совпало с моими личными хлопотами: окончанием института, принятием непростого решения о том, что делать дальше. По первому образованию я - кардиолог, но еще в институте понял, что это не мое. В институтские годы подрабатывал переводом, у меня было хорошо с языками, это приносило стабильный доход, который даже позволял путешествовать.

Еще в институтские годы объездил автостопом половину Европы. Началось все с Норвегии, где я оказался в 19 лет. Приземлился в Осло и прямо из аэропорта начал голосовать – так добрался до Тромсе. Это 300 км к северу от Полярного круга. Через Швецию доехал до Копенгагена и улетел обратно, переваривать увиденное и готовиться к следующей поездке.

После окончания института решил сконцентрироваться на переводах, открыл агентство, а впоследствии получил второе образование в области управления бизнесом. У меня и сейчас есть переводческое агентство в Баку. Знаю азербайджанский, русский, турецкий, английский и норвежский. Горжусь тем, что переводил для Фонда Гейдара Алиева, для многих министерств и крупных компаний, у нас много международных заказчиков. Был личным переводчиком Элтона Джона во время его визита в Баку, других звезд. Не особо увлекался его музыкой, но когда предложили, согласился работать даже бесплатно. Не каждый раз выпадет такая честь.

Познакомился с Черчесовым на матче «Ваккер-Тироля» в Инсбруке

Когда Черчесов закончил карьеру, то я не мог узнать о его делах, планах, личного контакта не было. Но интерес не пропал. Когда узнал, что он возглавил команду региональной австрийской лиги «Куфштайн» в начале 2004 года, стал собирать информацию о клубе. Потом он перешел в «Ваккер-Тироль», и в ноябре 2005 года я поехал в Инсбрук на домашний матч с венским «Рапидом».

Через онлайн-магазин «Тироля» ранее заказывал форму, другие сувениры, в общем, контакт с клубом был. Предупредил, что собираюсь приехать на их матч. Для них немножко уникальная ситуация – все-таки не каждый день на матч приезжают болельщики из Баку… Они организовали для меня пропуск на поле и посадили рядом с запасными и персоналом на скамейке. В перерыве объявили, что на игре присутствует болельщик «Тироля» из Азербайджана, вывели меня на поле.

Матч закончился вничью, подошел к Черчесову, попросил его о фото, перебросились парой фраз. Это было в ноябре, а в феврале они проводили сборы в Турции. Поехал туда и тогда уже по-настоящему пообщались. Рассказал ему историю о том, что персонально болею за него с 1989 года.

Затем ездил на сборы со «Спартаком». Сам, по своей инициативе. Просто мне всегда хотелось находиться рядом с командой, за которую болею, ну и тренером-кумиром, конечно. Кстати, тогда же предложил клубу услуги своей переводческой фирмы, мы начали переводить новости для сайта на английский. Бесплатно. В знак благодарности «Спартак» даже поместил логотип моей фирмы на сайт. Провисел около года. Сотрудничество продолжалось, пока Черчесов не ушел из «Спартака», - рассказывает Саин.

У меня есть видео всех голов, забитых и пропущенных его командами с 1988 года

Болельщик говорит, что давно хотел сделать сайт имени Черчесова.

«Однажды предложил ему, на что он сказал: «Запретить тебе я не могу, если хочешь, то, пожалуйста». Думаю, он даже не предполагал, что у меня такой огромный архив. У меня есть все его интервью – еще со времен, когда он играл в дубле, видео всех забитых и пропущенных его командами голов с 1988 года. Все заливал на YouTube, вставлял плеер на сайт, привязывал к отчетам о матчах. Колоссальная работа. Например, кликаете 1989 год, видите все матчи по турнирам, кликаете матч – там отчет, фото, видео. Расписываю план на день: дела, дела, дела и вечером всегда оставлял два часа на это. Возился, занимался своим любимым делом. Чтобы оцифровать информацию, потребовался примерно год.

Дата основания сайта – март-апрель 2010 года. Когда в конце года показал ему результат, он посмотрел, говорит «Ну, давай сделаем это официальным сайтом Станислава Черчесова». Ему стало интересно, он увидел мой энтузиазм, ведь для меня это - часть жизни. С 9 лет все-таки… Хочу сказать, что мне удалось пронести свое увлечение через все сложности, начало взрослой жизни, развал Союза и связанную с этим неопределенность – все это проходило, но увлечение футболом и следование за кумиром были для меня островком стабильности. Увлекался и жил этим, несмотря на происходящие вокруг изменения.

Проехал с командами Черчесова всю Евразию

В Российской Премьер-лиге тренеры давно знают друг друга, а когда Станислав Саламович возглавил «Легию», старался всегда отправлять ему информацию из своего архива. Например, когда в Польше «Легия» играла с «Лехией» из Гданьска или «Пястом», писал, предположим: «Тренер «Лехии» - ваш бывший одноклубник по дрезденскому «Динамо» Пиотр Новак» или «Тренер «Пяста» Радослав Латал выступал против вас в двух матчах немецкой бундеслиги, забил вам два мяча». У него была вся информация о тренерах. Этим можно блеснуть на пресс-конференции или в личном общении с тренером соперника? Не знаю, выделял эту информацию, чтобы она ему как-то пригодилась.

Много обсуждали с ним сайт, его наполнение. Он предложил много интересных идей, мы сделали несколько фотосессий. Решили сократить сайт, сделать более конкретным. Поэтому пока весь архив данных скрыт, но я обязательно придумаю, как его использовать. Повторюсь, очень хотелось бы в дальнейшем открыть музей в Алагире. Написать книгу, снять фильм… Разных идей очень много. Надеюсь, что сможем постепенно осуществить все эти задумки. Хотя понятно, что история пока только пишется, и я верю, что основные наши победы еще впереди.

Посещаемость сайта варьируется в зависимости от того, что происходит. Во время ЧМ и работы в «Легии» было сотни посещений в день. Сайт не такой раскрученный, Черчесов не любит презентаций, помпезных мероприятий. Поэтому у нас никогда не было никакой раскрутки. Просто если люди вбивают в поиске фамилию Черчесова, то могут попасть на наш сайт.

Как жена отнеслась к моему влечению? Мы с ней познакомились в 2009 году. Она футболом не интересовалась, но когда погрузилась со мной в атмосферу сборов, пожила с командой в одном отеле, то прониклась. Затягивает. Ездили на выездные матчи сочинской «Жемчужины» в первой лиге – в том числе в Хабаровск, во Владивосток. Она помогает мне работать над сайтом.

Много, где были с командами Черчесова – от Владивостока до Португалии. Получается, проехали с ним почти всю Евразию. Сейчас тоже стараюсь не пропускать ни одного матча сборной, был и работал почти на всех. Кстати, отдельное спасибо руководству и пресс-службе РФС за помощь во всех вопросах.

Черчесова считают жестким и самоуверенным, но он совсем другой человек

«За годы тренерской работы Черчесов не сильно изменился. Возможно, с годами эволюционировали взгляды на футбол, но в то же время у него есть внутренний стержень, который не меняется. Черчесова многие считают жестким, самоуверенным, но это совсем другой человек, если узнать его лучше. У него великолепное чувство юмора, он прекрасно разбирается в человеческой психологии, внимательно относится к окружающим. И живет футболом, работает чуть ли не круглосуточно.

Тренера Черчесова отличает неуклонное движение к поставленной цели. Умение строить команду, придавать игре узнаваемый почерк, использовать лучшие качества футболистов. Ведь и «Терек», и «Амкар» показывали под его руководством великолепный футбол и даже возглавляли турнирную таблицу. Еще его отличает гибкость в принятии решений, умение смотреть на ситуацию со всех точек зрения. Бывало, что ему предлагали игрока, а он говорил: «Нет, нет, нет. Он нам не нужен». А потом в другой команде он звонил и хотел приобрести именно этого футболиста. Ему говорили: «Как же так? Он ведь был не нужен». - На что он отвечал: «Там он бы не подошел, а вот тут он мне нужен». Ведь футболист, условно, мог не прижиться в одной команде по ментальным вопросам или бытовым, зато расцвести и раскрыть свои лучшие качества в другой.

Критика до ЧМ было очень сильной, но Черчесов всегда держит удар. Вспоминается матч с турками в Москве. Ему задали вопрос после игры: «Когда, наконец, увидим сборную Черчесова?» - Он ответил: «14 июня», и закончил пресс-конференцию словами о том, что сборная на чемпионате мира выступит хорошо. Тогда ведь царила атмосфера всеобщего пессимизма, никто не поверил его словам, но он опирался на цифры, на состояние игроков. Тренеры всегда владеют большим количеством информации, закрытой для прессы и болельщиков. Мне нравилось, что он не ввязывается в полемику с критиками, не отвечает на недостойные высказывания. Выступление на ЧМ стало более чем достойным ответом всем.

Как дальше будет развиваться мой интерес к Черчесову? Он – важная часть моей жизни, и никуда от этого не деться. Я благодарен судьбе, что смог с ним сблизиться, в какой-то мере стать членом его команды. Если кто-нибудь сказал бы мне в детстве, что все получится именно так, то я бы за что не поверил», - говорит Саин Ализаде.

Тимур Рзаев

ФОТО - личный архив Саина Ализаде, РИА Новости/Владимир Родионов