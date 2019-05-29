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Омбудсмен России: У нас не было информации о задержании Фуада Аббасова

Сегодня в 17:08 ~ 1 минута на чтение 187
Омбудсмен России: У нас не было информации о задержании Фуада Аббасова

Мы досконально изучим вопрос задержания азербайджанского журналиста Фуада Аббасова и постараемся навестить его.

Об этом заявила уполномоченный по правам человека в Российской Федерации (омбудсмен) Татьяна Москалькова, сообщает Report.

«По поводу задержания Фуада Аббасова к нам никто не обращался. До вашего вопроса у нас не было никакой информации относительно задержания в Москве азербайджанского журналиста. Мы очень чутко относимся к подобного рода ситуациям и держим их под контролем.

Мы досконально изучим этот вопрос и постараемся посетить его в местах принудительного содержания или с помощью нашего аппарата или уполномоченного по правам человека в городе Москве», - заявила Т.Москалькова.

В свою очередь, адвокат Фуада Аббасова Тейюб Шарифов заявил, что его депортация отложена на неопределенный срок, поскольку была подана жалоба в суд верхней инстанции.

«Мы подали апелляционную жалобу в областной суд Москвы на решение суда города Химки о депортации Фуада Аббасова. Дата предварительного заседания суда еще не назначена. После рассмотрения этой жалобы суд примет решение о законности депортации Фуада в Азербайджан», - заявил адвокат.

Напомним, что 16 мая в Химках был задержан азербайджанский журналист Фуад Аббасов, которого обвиняют в нарушении миграционного законодательства. В настоящее время журналист находится в Королеве в центре временного содержания иностранных граждан.

А.А.

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