Омбудсмен России: У нас не было информации о задержании Фуада Аббасова

Мы досконально изучим вопрос задержания азербайджанского журналиста Фуада Аббасова и постараемся навестить его.

Об этом заявила уполномоченный по правам человека в Российской Федерации (омбудсмен) Татьяна Москалькова, сообщает Report.

«По поводу задержания Фуада Аббасова к нам никто не обращался. До вашего вопроса у нас не было никакой информации относительно задержания в Москве азербайджанского журналиста. Мы очень чутко относимся к подобного рода ситуациям и держим их под контролем.

Мы досконально изучим этот вопрос и постараемся посетить его в местах принудительного содержания или с помощью нашего аппарата или уполномоченного по правам человека в городе Москве», - заявила Т.Москалькова.

В свою очередь, адвокат Фуада Аббасова Тейюб Шарифов заявил, что его депортация отложена на неопределенный срок, поскольку была подана жалоба в суд верхней инстанции.

«Мы подали апелляционную жалобу в областной суд Москвы на решение суда города Химки о депортации Фуада Аббасова. Дата предварительного заседания суда еще не назначена. После рассмотрения этой жалобы суд примет решение о законности депортации Фуада в Азербайджан», - заявил адвокат.

Напомним, что 16 мая в Химках был задержан азербайджанский журналист Фуад Аббасов, которого обвиняют в нарушении миграционного законодательства. В настоящее время журналист находится в Королеве в центре временного содержания иностранных граждан.

А.А.