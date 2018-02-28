Олег Степко рассказал, почему выбрал Азербайджан. Сейчас украинский гимнаст выступает за Россию

Азербайджан, наряду с Россией и Беларусью, входит в число лидирующих стран, которые переманивают спортсменов из Украины.

Как сообщает 1news.az, на украинском телеканале «1+1» на программе «Деньги» был подготовлен сюжет, который касался украинских спортсменов, которые сейчас выступают под знаменами других стран.

Одним из героев передачи стал небезызвестный нам Олег Степко, который с 2014 по 2017 год выступал за сборную Азербайджана по спортивной гимнастике. На Олимпийских играх 2012 года в Лондоне Степко представлял Укарину. Но в 2014 году перебрался в Азербайджан. Украинец с триумфом выступил на Европейских играх 2015 года, завоевав 5 медалей, в том числе одну золотую. Затем завоевал путевку на Олимпийские игры в Рио 2016 года, где выступил неудачно. После этого Олег Степко пропал, и затем решил перейти под знамена России. В беседе с журналистом передачи он заявил, что сейчас готовится к чемпионату России.

Отмечается, что гимнаст решил не продлевать контракт с Украиной в 2013 году, а в Азербайджан он переехал после того, как скауты позвонили ему после триумфа на чемпионате Европы этого же года. Кроме того, тогда спортсмен еще и травмировал руку, а в Азербайджане ему пообещали обеспечить качественное и дорогостоящее лечение, и в итоге так и сделали. Это в свою очередь также существенно повлияло на решение Степко.

Существенным фактором в выборе стало и то, что в Украине олимпийский спортсмен получал копейки — только 500-600 долларов, зато в Азербайджане, по его словам, он получал хорошую сумму и ни в чем себе не отказывал. «Были созданы все условия, что по тренировкам, что по медицине». По какой причине Степко решил перебраться в Россию, он не сказал.

В Азербайджане мог оказаться и другой гимнаст из Украины – Олег Верняев. «Первые предлагали азербайджанцы, сразу после Олимпийских игр в Лондоне в 2012 году. Затем подключились русские. Пятерка зелени от региона зарплата, институт любой, квартира мне сразу, родителям трудоустройство и плюс еще от федерации зарплата», — вспоминает Верняев. Предлагала свое гражданство ему и Германия, а зарплату там обещали в 3500 евро. В итоге спортсмен остался в Украине, и завоевал золото на олимпийских играх в Рио в 2016 году.

Теймур Максутов