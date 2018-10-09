Ольга Серябкина уходит из группы Serebro – ВИДЕО

Солистка Serebro Ольга Серябкина сообщила, что покидает группу.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Life.ru, видеообращение певицы опубликовано в «Инстаграме».

«Я не знаю, как решиться сказать, но я должна. Я ухожу из Serebro. Это очень сложное решение, но я приняла его, потому что сейчас наступил тот самый момент, когда это должно случиться», — сказала Серябкина.

Тем не менее девушка планирует ещё выступить на концертах в Санкт-Петербурге, Москве и других городах в составе Serebro.

«Я всегда буду частью того, что мы вместе создавали. Потому что во все тексты, которые я создавала, я вкладывала всю себя, всю свою любовь, все свои чувства. Мы сейчас много работаем над новым материалом для девчонок, уже без меня. Хотя, если честно, я не представляю, как это будет без меня», — добавила певица.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от SEREBRO (@serebro_official) 9 Окт 2018 в 4:15 PDT

Группа Serebro образована музыкальным продюсером Максимом Фадеевым в 2006 году. Сейчас в её состав входят Ольга Серябкина, Екатерина Кищук и Татьяна Моргунова. Серябкина также является автором большинства текстов песен коллектива.

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