1news.az
Точка зрения
КАТЕГОРИИ
Интервью
Экономика
В мире
Бомонд
Колонки
Спорт
Azərbaycanca

Октай Абдуллаев: «Россия потрясающе организовала этот чемпионат»

Сегодня в 11:40 ~ 10 минут на чтение 336
Октай Абдуллаев: «Россия потрясающе организовала этот чемпионат»

Итак, до окончания XXI Чемпионата мира по футболу осталось всего 5 дней или 4 матча — 2 полуфинала, игра за «бронзу» и финал.

Едва ли кто-то из специалистов или болельщиков мог предположить, что квартет сильнейших сборных планеты будет выглядеть таким образомБельгия, Франция, Англия и Хорватия. Однако именно этим коллективам придется разыгрывать между собою самый престижный в мире футбольный трофей. Уже сегодня (10 июля) в Санкт-Петербурге на одноименном стадионе национальные команды Бельгии и Франции сойдутся в первом полуфинале, а, днем позже путевку в решающий поединок оспорят родоначальники футболаангличане и хорваты, которые сойдутся в очном противостоянии на главной арене Россиимосковских «Лужниках».

Своими впечатлениями от мундиаля с читателями газеты «Бакинский рабочий» делится экс-полузащитник бакинского «Нефтчи», президент федерации ветеранов Азербайджана Октай Абдуллаев. 

Чем запомнится вам XXI Xемпионат мира?

Чемпионат мира — потрясающее зрелище, наблюдать за которым доставляет огромное удовольствие. Этот турнир нечто вроде лакмусовой бумажки, благодаря которой каждая сборная узнает, что она конкретно представляет собой на сегодняшний день. Одно дело выступать у себя в клубе, в родном первенстве, где знаешь всех и вся, а, другое, играть против сборных из разных стран и континентов. Здесь, если вы прошли в плей-офф, на подготовку к сопернику дается всего пара дней,  и для успеха вам нужны импровизация, универсализм и воля к победе.

Однако чемпионат еще не завершен, поэтому еще рано говорить о воспоминаниях. В целом, он проходит очень интересно и дарит нам массу эмоций: и матчей захватывающих много, и сенсаций, и красивых голов.

Если вы не против, хотелось бы начать беседу с системы видеоповторов — VAR. Почему то журналисты почти не уделяют ей внимание. А зря. Чемпионат мира в России стал первым, где ее решили применять, и, как мы видим, она имеет массу плюсов, так как реально решает все спорные вопросы. Не будь ее, к примеру, сборная Испании не прошла бы в плей-офф. Одним словом, разговоры, дескать, футбол — игра консервативная, и любые нововведения пойдут ему только во вред, оказались беспочвенными. Все хорошо в меру, консерватизм в том числе.

А еще, хотелось бы поздравить Россию с прекрасно организованным турниром. Ни одного инцидента за все это время. Согласитесь, это большое достижение с учетом реалий современного футбола, когда десятки и сотни тысяч самых разных людей приезжают поболеть за свою команду.

Как вы оцените выступление хозяев, попавших в число 8-ми сильнейших?

— Главное мерило успеха в спорте — это медаль. Если вы завоевали награду — это достижение, если не завоевали — значит, ваше выступление нельзя назвать успешным. Это, между прочим, отметил и тренер россиян Станислав Черчесов. Что касается непосредственно футбола в их исполнении, то он оставил очень хорошее впечатление. Отличная физическая подготовка, мощнейшая поддержка трибун, верный подбор исполнителей, плюс правильно выбранная тактика на каждый матч едва не вывели Россию в полуфинал. Честно говоря, немного жаль подопечных Черчесова. Им не хватило самой малости, чтобы пройти хорватов и пробиться в число четырех сильнейших.

Если говорить о составе, то, разумеется, в этом плане Хорватия с Модричем, Манджукичем, Перишичем, Калиничем и другими звездами намного сильнее россиян. Но в той встрече «шахматные» выглядели не до конца восстановившимися после напряженнейших 120 минут с датчанами. Казалось бы, у хозяев должна быть аналогичная ситуация после матча с испанцами… Однако Россия вышла на поле в прекрасной физической форме и имела все шансы для того, что не доводить дело до послематчевых пенальти. Но они, как известно, сыграли вничью — 2:2.

Вы согласны с определением, что послематчевые пенальтиэто лотерея.

— С одной стороны — согласен. А с другой, все заявления о лотерее — это разговоры в пользу бедных. Если не любишь лотерею и не хочешь доверять ей будущее команды, то зачем доводить дело до пенальти?  Зачем оставлять все на волю жребия, если можно побеждать в основное и добавленное время. Никто не виноват, если кому-то не хватило 120 минут для решения своих задач.

Многие полагали, что первенство станет бенефисом португальца Роналдо, аргентинца Месси или бразильца Неймара. Почему, на ваш взгляд, никому из них не удалось добраться даже до полуфинала?

— У каждого свои причины, своя история. К примеру, Роналдо отлично провел турнир, забил 4 важных гола. Но не может человек в одиночку «тянуть» всю команду. Что касается Месси, то уже в 1-м туре он выглядел усталым и выжатым, как лимон, а Неймар давно уже не демонстрирует игры, которой ждут болельщики.

Вы помните аргентинского защитника Оскара Руджери?

— Ну, разумеется, помню. Прекрасный был центральный защитник, чемпион мира 1986 и серебряный призер 1990, выступал вместе с Марадоной.

Сегодня Руджери является одним из самых востребованных футбольных экспертов Южной Америки и на днях дал интервью, в котором попытался объяснить неудачное выступление «Альбиселесты» в России, а, главное, сравнил двух самых важных персон в истории аргентинского футбола  — Марадону и Месси. «Меня часто просили сравнить двух этих игроков, но лишь после российского мундиаля я понял, что их различает. Марадона был целиком и полностью командным человеком и всегда говорил, что мечтает привезти на родину Кубок мира. Месси же говорит, что главная его цельстать чемпионом мира. Диего хотел сделать чемпионами всю страну, а Месси важно лишь собственное эгоДиего оставлял всего себя на поле, работал за троих, отходил в оборону и делал все возможное, лишь бы принести сборной пользу, а Месси уверен, что команда должна работать на него и считанные разы за игру может перейти на свою половину поля. Именно по этой причине болельщики нашей страны до сих пор любят Марадону и прощают ошибки, которые он совершает на жизненном пути. А вот Лео и его товарищи не нашли ничего лучше, чем объявить Хорхе Сампаоли (главный тренерприм. ред.) виноватым в провале команды. Марадона обладал не меньшим авторитетом, но он никогда бы не позволил ни себе, ни нам пойти против тренера. «Тем более, во вред интересам команды», — сказал он.

— Да уж, довольно интересное сравнение. Я вот сейчас вспоминаю последние интервью Месси, и действительно, он всегда говорил, что мечтает стать чемпионом мира. Признаться, поступок Месси и нескольких ветеранов, которые пошли против тренера после ничьей в 1-м туре с Исландией (1:1) и на меня произвел неприятное впечатление. Это было очень некрасиво и несправедливо, потому что всем было понятно, что ничья стала результатом недооценки соперника самими футболистами, а не ошибкой Сампаоли при выборе тактики. 

А в чем ошиблись немцы, которым не удалось выйти из далеко не самой сильной группы?

— Для выхода в плей-офф Германия должна была обыгрывать аутсайдера группы — Южную Корею. На мой взгляд, они настолько были уверены в победе, что планировали взять 3 очка малыми силами и даже не удосужились как следует изучить соперника. А те их попросту перебегали за счет лучшей физической подготовки. Едва кто-то из футболистов Германии получал мяч, как его тут же атаковали  2—3 корейца, не давая возможности сделать нацеленную передачу. В итоге всю игру немцы вынуждены были делать друг друг короткие передачи. Но даже в той ситуации команда Лева была уверена в победе и не особо торопила события. Посмотрите как-нибудь обзор той встречи, и вы увидите,  что «Бундестим» заиграла на максимальных скоростях лишь последние минут 10—12. До этого они были уверены, что уж, один-то раз за игру, но как-нибудь найдут способ взломать оборону Южной Кореи. В итоге проиграли — 0:2.

Игра какой сборной оставила у вас самые яркие впечатления?

— Пока самый зрелищный и результативный футбол демонстрирует сборная Франции.

А кто из игроков понравился вам более всего?

— Таких много, человек 12—14. Трудно выделить кого-то одного.

В полуфинал вышли 4 представителя Старого Света, что, по мнению экс-капитана сборной Болгарии Христо Стоичкова, подстроено ФИФА. Якобы для того, чтобы футбол в этих странах стал еще более популярен и, соответственно, приносил еще больше прибыли.

—  Чтобы дать вам четкий ответ, я должен прочесть все интервью Стоичкова. Только узнав его мысль в развернутом виде, я смогу привести свои доводы. В любом случае, это мнение ошибочно, потому что футбол в четырех этих странах и без того популярен и является спортом номер 1. В словах болгарина был бы смысл, если бы говорилось о помощи со стороны ФИФА Саудовской Аравии или Японии, где футбол действительно только только стал завоевывать публику и откуда могут пойти сотни миллионов, если не миллиарды долларов вливаний. Но говорить о популяризации футбола в Англии или Франции….

— 10 июля в первом полуфинале встретятся Бельгия и Франция, днем позже путевку оспорят Англия и Хорватия. Хотелось бы услышать ваш прогноз на эти игры?

— Ох, уж эти прогнозы? Вот, чего я никогда не понимал и уже едва ли пойму когда-нибудь, так это неистребимое желание человека  предугадать исход того или иного события. Не обязательно спортивного. Зачем гадать на кофейном гуще, если событие произойдет через день-другой? И мы получим исчерпывающие ответы на все, без исключения, вопросы: какой будет счет, кто забьет, какая будет разница мячей — забитых и пропущенных, все решится в основное время, в добавленное или в серии пенальти. Ведь это огромное удовольствие, когда присутствует интрига. Тем более, в таком турнире, как Чемпионат мира по футболу.

Ну, что ж, большое спасибо за интересную беседу.

336

просмотров
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ Точка зрения

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2018 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены
entonee.net