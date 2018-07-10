Октай Абдуллаев: «Россия потрясающе организовала этот чемпионат»

Итак, до окончания XXI Чемпионата мира по футболу осталось всего 5 дней или 4 матча — 2 полуфинала, игра за «бронзу» и финал.

Едва ли кто-то из специалистов или болельщиков мог предположить, что квартет сильнейших сборных планеты будет выглядеть таким образом — Бельгия, Франция, Англия и Хорватия. Однако именно этим коллективам придется разыгрывать между собою самый престижный в мире футбольный трофей. Уже сегодня (10 июля) в Санкт-Петербурге на одноименном стадионе национальные команды Бельгии и Франции сойдутся в первом полуфинале, а, днем позже путевку в решающий поединок оспорят родоначальники футбола — англичане и хорваты, которые сойдутся в очном противостоянии на главной арене России — московских «Лужниках».

Своими впечатлениями от мундиаля с читателями газеты «Бакинский рабочий» делится экс-полузащитник бакинского «Нефтчи», президент федерации ветеранов Азербайджана Октай Абдуллаев.

— Чем запомнится вам XXI Xемпионат мира?

Чемпионат мира — потрясающее зрелище, наблюдать за которым доставляет огромное удовольствие. Этот турнир нечто вроде лакмусовой бумажки, благодаря которой каждая сборная узнает, что она конкретно представляет собой на сегодняшний день. Одно дело выступать у себя в клубе, в родном первенстве, где знаешь всех и вся, а, другое, играть против сборных из разных стран и континентов. Здесь, если вы прошли в плей-офф, на подготовку к сопернику дается всего пара дней, и для успеха вам нужны импровизация, универсализм и воля к победе.

Однако чемпионат еще не завершен, поэтому еще рано говорить о воспоминаниях. В целом, он проходит очень интересно и дарит нам массу эмоций: и матчей захватывающих много, и сенсаций, и красивых голов.

Если вы не против, хотелось бы начать беседу с системы видеоповторов — VAR. Почему то журналисты почти не уделяют ей внимание. А зря. Чемпионат мира в России стал первым, где ее решили применять, и, как мы видим, она имеет массу плюсов, так как реально решает все спорные вопросы. Не будь ее, к примеру, сборная Испании не прошла бы в плей-офф. Одним словом, разговоры, дескать, футбол — игра консервативная, и любые нововведения пойдут ему только во вред, оказались беспочвенными. Все хорошо в меру, консерватизм в том числе.

А еще, хотелось бы поздравить Россию с прекрасно организованным турниром. Ни одного инцидента за все это время. Согласитесь, это большое достижение с учетом реалий современного футбола, когда десятки и сотни тысяч самых разных людей приезжают поболеть за свою команду.

— Как вы оцените выступление хозяев, попавших в число 8-ми сильнейших?

— Главное мерило успеха в спорте — это медаль. Если вы завоевали награду — это достижение, если не завоевали — значит, ваше выступление нельзя назвать успешным. Это, между прочим, отметил и тренер россиян Станислав Черчесов. Что касается непосредственно футбола в их исполнении, то он оставил очень хорошее впечатление. Отличная физическая подготовка, мощнейшая поддержка трибун, верный подбор исполнителей, плюс правильно выбранная тактика на каждый матч едва не вывели Россию в полуфинал. Честно говоря, немного жаль подопечных Черчесова. Им не хватило самой малости, чтобы пройти хорватов и пробиться в число четырех сильнейших.

Если говорить о составе, то, разумеется, в этом плане Хорватия с Модричем, Манджукичем, Перишичем, Калиничем и другими звездами намного сильнее россиян. Но в той встрече «шахматные» выглядели не до конца восстановившимися после напряженнейших 120 минут с датчанами. Казалось бы, у хозяев должна быть аналогичная ситуация после матча с испанцами… Однако Россия вышла на поле в прекрасной физической форме и имела все шансы для того, что не доводить дело до послематчевых пенальти. Но они, как известно, сыграли вничью — 2:2.

— Вы согласны с определением, что послематчевые пенальти — это лотерея.

— С одной стороны — согласен. А с другой, все заявления о лотерее — это разговоры в пользу бедных. Если не любишь лотерею и не хочешь доверять ей будущее команды, то зачем доводить дело до пенальти? Зачем оставлять все на волю жребия, если можно побеждать в основное и добавленное время. Никто не виноват, если кому-то не хватило 120 минут для решения своих задач.

— Многие полагали, что первенство станет бенефисом португальца Роналдо, аргентинца Месси или бразильца Неймара. Почему, на ваш взгляд, никому из них не удалось добраться даже до полуфинала?

— У каждого свои причины, своя история. К примеру, Роналдо отлично провел турнир, забил 4 важных гола. Но не может человек в одиночку «тянуть» всю команду. Что касается Месси, то уже в 1-м туре он выглядел усталым и выжатым, как лимон, а Неймар давно уже не демонстрирует игры, которой ждут болельщики.

— Вы помните аргентинского защитника Оскара Руджери?

— Ну, разумеется, помню. Прекрасный был центральный защитник, чемпион мира 1986 и серебряный призер 1990, выступал вместе с Марадоной.

— Сегодня Руджери является одним из самых востребованных футбольных экспертов Южной Америки и на днях дал интервью, в котором попытался объяснить неудачное выступление «Альбиселесты» в России, а, главное, сравнил двух самых важных персон в истории аргентинского футбола — Марадону и Месси. «Меня часто просили сравнить двух этих игроков, но лишь после российского мундиаля я понял, что их различает. Марадона был целиком и полностью командным человеком и всегда говорил, что мечтает привезти на родину Кубок мира. Месси же говорит, что главная его цель — стать чемпионом мира. Диего хотел сделать чемпионами всю страну, а Месси важно лишь собственное эго. Диего оставлял всего себя на поле, работал за троих, отходил в оборону и делал все возможное, лишь бы принести сборной пользу, а Месси уверен, что команда должна работать на него и считанные разы за игру может перейти на свою половину поля. Именно по этой причине болельщики нашей страны до сих пор любят Марадону и прощают ошибки, которые он совершает на жизненном пути. А вот Лео и его товарищи не нашли ничего лучше, чем объявить Хорхе Сампаоли (главный тренер — прим. ред.) виноватым в провале команды. Марадона обладал не меньшим авторитетом, но он никогда бы не позволил ни себе, ни нам пойти против тренера. «Тем более, во вред интересам команды», — сказал он.

— Да уж, довольно интересное сравнение. Я вот сейчас вспоминаю последние интервью Месси, и действительно, он всегда говорил, что мечтает стать чемпионом мира. Признаться, поступок Месси и нескольких ветеранов, которые пошли против тренера после ничьей в 1-м туре с Исландией (1:1) и на меня произвел неприятное впечатление. Это было очень некрасиво и несправедливо, потому что всем было понятно, что ничья стала результатом недооценки соперника самими футболистами, а не ошибкой Сампаоли при выборе тактики.

— А в чем ошиблись немцы, которым не удалось выйти из далеко не самой сильной группы?

— Для выхода в плей-офф Германия должна была обыгрывать аутсайдера группы — Южную Корею. На мой взгляд, они настолько были уверены в победе, что планировали взять 3 очка малыми силами и даже не удосужились как следует изучить соперника. А те их попросту перебегали за счет лучшей физической подготовки. Едва кто-то из футболистов Германии получал мяч, как его тут же атаковали 2—3 корейца, не давая возможности сделать нацеленную передачу. В итоге всю игру немцы вынуждены были делать друг друг короткие передачи. Но даже в той ситуации команда Лева была уверена в победе и не особо торопила события. Посмотрите как-нибудь обзор той встречи, и вы увидите, что «Бундестим» заиграла на максимальных скоростях лишь последние минут 10—12. До этого они были уверены, что уж, один-то раз за игру, но как-нибудь найдут способ взломать оборону Южной Кореи. В итоге проиграли — 0:2.

— Игра какой сборной оставила у вас самые яркие впечатления?

— Пока самый зрелищный и результативный футбол демонстрирует сборная Франции.

— А кто из игроков понравился вам более всего?

— Таких много, человек 12—14. Трудно выделить кого-то одного.

— В полуфинал вышли 4 представителя Старого Света, что, по мнению экс-капитана сборной Болгарии Христо Стоичкова, подстроено ФИФА. Якобы для того, чтобы футбол в этих странах стал еще более популярен и, соответственно, приносил еще больше прибыли.

— Чтобы дать вам четкий ответ, я должен прочесть все интервью Стоичкова. Только узнав его мысль в развернутом виде, я смогу привести свои доводы. В любом случае, это мнение ошибочно, потому что футбол в четырех этих странах и без того популярен и является спортом номер 1. В словах болгарина был бы смысл, если бы говорилось о помощи со стороны ФИФА Саудовской Аравии или Японии, где футбол действительно только только стал завоевывать публику и откуда могут пойти сотни миллионов, если не миллиарды долларов вливаний. Но говорить о популяризации футбола в Англии или Франции….

— 10 июля в первом полуфинале встретятся Бельгия и Франция, днем позже путевку оспорят Англия и Хорватия. Хотелось бы услышать ваш прогноз на эти игры?

— Ох, уж эти прогнозы? Вот, чего я никогда не понимал и уже едва ли пойму когда-нибудь, так это неистребимое желание человека предугадать исход того или иного события. Не обязательно спортивного. Зачем гадать на кофейном гуще, если событие произойдет через день-другой? И мы получим исчерпывающие ответы на все, без исключения, вопросы: какой будет счет, кто забьет, какая будет разница мячей — забитых и пропущенных, все решится в основное время, в добавленное или в серии пенальти. Ведь это огромное удовольствие, когда присутствует интрига. Тем более, в таком турнире, как Чемпионат мира по футболу.

— Ну, что ж, большое спасибо за интересную беседу.