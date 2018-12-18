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Огтай Асадов выразил отношение к призывам силовым методом решить карабахский конфликт

Сегодня в 14:05 ~ 1 минута на чтение 457
Огтай Асадов выразил отношение к призывам силовым методом решить карабахский конфликт

Прилагаются большие усилия для урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.

Как сообщает 1news.az, об этом на пленарном заседании Милли Меджлиса заявил спикер Огтай Асадов.

«Чего мы добьемся, если будем призывать к войне? Если возможно урегулировать конфликт мирным путем, зачем призывать к войне?» - сказал он.

Спикер сказал, что если возможно решение конфликта с соблюдением условий Азербайджана, зачем надо выступать против этого?

«Один армянский министр заявил о том, что они должны захватить азербайджанские земли. Они понимают, что подобными заявлениями не могут ничего добиться, это пустые разговоры, они нас подстрекают», - сказал он.

20% территории Азербайджана - Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - до сих пор находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

К выводу армянских вооруженных сил с оккупированных территорий Азербайджана призывают четыре резолюции Совета Безопасности ООН, которые армянская сторона продолжает игнорировать.

Эльшан Рустамов, Г.Р.

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