Огтай Асадов: ТюркПА – эффективная платформа, сближающая наши страны - ФОТО

8 декабря в правительственной резиденции «Ала-Арча» в Бишкеке состоялась 7-я пленарная сессия Парламентской Ассамблеи тюркоязычных стран (ТюркПА).

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в работе сессии принимали участие парламентские делегации стран-членов ТюркПА – Азербайджана, Турции, Казахстана, Кыргызстана, в качестве наблюдателя – Узбекистана и в качестве гостя – Венгрии, а также генеральный секретарь Тюркского совета Рамиль Гасанов, представители ряда международных организаций.

Нашу страну на мероприятии представляла парламентская делегация во главе с председателем Милли Меджлиса Огтаем Асадовым. В состав делегации входили председатель комитета Милли Меджлиса Ахлиман Амирасланов, депутаты Севиндж Гусейнова, Ильхам Алиев, Садагят Велиева, Агалар Велиев, Джаваншир Фейзиев, руководитель Аппарата парламента Сафа Мирзоев и другие официальные лица.

Председатель парламента Кыргызстана - Жогорку Кенеша Дастанбек Джумабаев, открывая сессию, рассказал о работе, направленной на дальнейшее углубление сотрудничества между странами-членами ТюркПА, проинформировал о предстоящих задачах.

Председатель Милли Меджлиса Огтай Асадов в своем выступлении отметил, что Парламентская Ассамблея тюркоязычных стран, созданная 9 лет назад, продемонстрировала, что является эффективной платформой, еще больше сближающей наши страны и народы. ТюркПА внесла и продолжает вносить большой вклад в углубление дружественных и братских связей между нашими народами как в двустороннем формате, так и в многосторонней плоскости, развитие в наших странах традиций парламентаризма.

Подчеркнув, что Милли Меджлис Азербайджанской Республики придает большое значение использованию всех форм межпарламентского сотрудничества, Огтай Асадов сказал: «Считаю, что высшие законодательные органы наших стран, наряду с расширением взаимодействия в рамках Парламентской Ассамблеи тюркоязычных стран, должны уделять особое внимание углублению двустороннего межпарламентского сотрудничества. Усиление же наших двусторонних связей может сыграть важную роль в укреплении и деятельности Парламентской Ассамблеи. Хочу сказать, что эти два процесса должны происходить параллельно и органично дополнять друг друга».

Огтай Асадов отметил, что гигантские экономические проекты, реализуемые в регионах, где расположены наши страны, тесно связывают Европу с Азией, Север с Югом. Успешно функционируют нефте- и газопроводы Баку-Тбилиси-Джейхан и Баку-Тбилиси-Эрзурум, поставляющие нефть и газ Каспийского моря на мировые рынки. Углеводородные ресурсы тюркоязычных государств Средней Азии транспортируются на мировые рынки через Каспийское море и Азербайджан. Сданная недавно в эксплуатацию железная дорога Баку-Тбилиси-Карс превращает исторический Шелковый путь, некогда связывавший Китай с Европой, в «Железный Шелковый путь». Продолжается работа над проектами «Южный газовый коридор», TAP, TANAP. Эти проекты, которые служат прекрасным примером регионального сотрудничества, обладают потенциалом обеспечения настоящего и будущего благосостояния наших народов.

Коснувшись армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта, председатель Милли Меджлиса заявил, что международные усилия по урегулированию конфликта до сих пор не дали никакого результата из-за неконструктивной и деструктивной позиции Армении. «Уверен, что международное сообщество должно, наконец, указать государству-агрессору его место, что армяно-азербайджанский, нагорно-карабахский конфликт должен быть урегулирован на основе общепризнанных принципов и норм международного права, в частности, принципа территориальной целостности государств. Кстати, хочу еще раз поблагодарить руководителей дружественных и братских тюркоязычных стран за позицию, занимаемую в данном вопросе, поддержку правого дела Азербайджана», - сказал он.

Затем выступили руководители делегаций.

На пленарной сессии были проведены слушания, рассмотрен ряд организационных вопросов, заслушаны отчетные доклады комиссий структуры.

На сессии председательство в ТюркПА перешло от Казахстана к Кыргызстану.

Очередное заседание ТюркПа состоится в ноябре следующего года в Турции.