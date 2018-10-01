Огтай Асадов поблагодарил Президента Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев высоко оценил деятельность Милли Меджлиса.

Как сообщает 1news.az, об этом на первом пленарном заседании осенней сессии Милли Меджлиса Азербайджана заявил спикер Огтай Асадов, выразив благодарность главе государства.

«Законодательная база республики соответствует самым высоким критериям. Мы присоединились ко многим международным конвенциям, парламент играет большую роль в поддержании политики демократического развития», - указал он.

«На осенней сессии парламента будет принят ряд законов, сессия будет успешно завершена», - сказал он.

Милли Меджлис - орган, осуществляющий законодательную власть в Азербайджанской Республике, является однопалатным парламентом и преемником Национального Совета Азербайджанской Демократической Республики.

Депутаты Милли Меджлиса избираются на основе мажоритарной избирательной системы и всеобщих, равных и прямых выборов путем свободного, личного и тайного голосования.

Милли Меджлис состоит из 125 депутатов, которые избираются на пять лет. Нынешний состав парламента был избран 1 ноября 2015 года.

Эльшан Рустамов, Г.Р.