Огтай Асадов о подготовке в Европарламенте заявления в связи с Ходжалинским геноцидом

В Европейском парламенте готовится заявление в связи с Ходжалинским геноцидом.

Как сообщает 1news.az, об этом на пленарном заседании Милли Меджлиса заявил спикер парламента Огтай Асадов.

По его словам, депутаты Милли Меджлиса участвуют в различных мероприятиях, акциях за рубежом, посвященных Ходжалинскому геноциду.

«После заседания ряд депутатов также отправятся за рубеж для участия в подобных мероприятиях. Милли Меджлис предпримет ряд шагов в этом направлении», - сказал он.

В ночь на 26 февраля 1992 года армянские отряды наемников при поддержке 366-го мотострелкового полка бывшей советской армии напали в Нагорном Карабахе на азербайджанский город Ходжалы.

В ту ночь армянскими бандитами был совершен геноцид против 7-тысячного населения города.

В результате зверств армян 613 жителей Ходжалы были убиты, 487 человек стали инвалидами, 1275 – старики, дети, женщины были подвергнуты унижениям и пыткам в плену. О судьбе 150 человек до сих пор ничего неизвестно. 106 убитых в Ходжалы – женщины, 63 – дети, 70 – старики.

В результате Ходжалинской трагедии было полностью уничтожено 8 семей, 24 ребенка потеряли обоих родителей, а 130 детей – одного из родителей. 56 человек были убиты с особой жестокостью.

Эльшан Рустамов, Г.Р.