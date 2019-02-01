Огтай Асадов о том, когда будет подписано новое соглашение о стратегическом партнерстве между Азербайджаном и ЕС

Новое соглашение о стратегическом партнерстве между Азербайджаном и ЕС будет подписано 13 мая 2019 года.

Как сообщает 1news.az, об этом на пленарном заседании заявил спикер Милли Меджлиса Огтай Асадов.

Он указал, что новое соглашение о стратегическом партнерстве между Азербайджаном и Евросоюзом готово к подписанию.

Соглашение о партнерстве и сотрудничестве должно стать новой правовой базой во взаимоотношениях Баку и Брюсселя, заменив действующее соглашение между сторонами от 1996 года.

Новый документ призван также стать альтернативой ассоциативному соглашению с Евросоюзом, от которого по геополитическим причинам отказались некоторые страны Восточного партнерства, в том числе Азербайджан.

Эльшан Рустамов, Г.Р.