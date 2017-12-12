Огтай Асадов: Наши межпарламентские связи с Россией находятся на высоком уровне

11 декабря председатель Милли Меджлиса Огтай Асадов встретился с делегацией во главе с председателем комитета Государственной Думы России по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонидом Калашниковым.

Спикер сказал, что Азербайджан придает большое значение развитию связей с Россией. Было отмечено, что переговоры, проведенные в ходе взаимных визитов глав государств, и подписанные между нашими странами документы вывели сотрудничество на качественно новый уровень – уровень стратегического сотрудничества. Отрадно, что на высоком уровне также находятся связи между парламентами двух стран. Сегодня впервые в истории наших отношений в Баку проводится первое заседание соответствующих комитетов высших законодательных органов Азербайджана и России. Вопросы, обсуждаемые на совместном заседании комитета Государственной Думы России по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками и комитета Милли Меджлиса по международным отношениям и межпарламентским связям, очень важны с точки зрения дальнейшего развития наших связей. Неслучайно, наши делегации, проводя в международных организациях обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес, демонстрируют единую позицию.

Огтай Асадов отметил, что связи между Азербайджаном и Россией в экономической, гуманитарной, культурной сферах также с каждым днем развиваются. Есть все возможности для дальнейшего углубления сотрудничества между нашими странами.

Леонид Калашников выразил удовлетворение визитом в нашу страну и итогами совместного заседания соответствующих комитетов в Милли Меджлисе. Было подчеркнуто, что Россия заинтересована в углублении связей с Азербайджаном, в том числе устойчивом развитии отношений на уровне парламентов. «Мы намерены в дальнейшем еще более укрепить связи с Милли Меджлисом. Считаем заслуживающими одобрения регулярные встречи наших делегаций в международных организациях и обмен мнениями по принципиальным вопросам», - сказал он.

На встрече присутствовали руководитель Аппарата Милли Меджлиса Сафа Мирзоев, председатель комитета по международным отношениям и межпарламентским связям Самед Сеидов и другие официальные лица.

АЗЕРТАДЖ