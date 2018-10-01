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Огтай Асадов: «К сожалению, депутаты не проявили интереса к курсам английского языка»

Сегодня в 14:00 ~ 1 минута на чтение 67
Огтай Асадов: «К сожалению, депутаты не проявили интереса к курсам английского языка»

Некоторое время назад мы организовали бесплатные курсы английского языка для депутатов.

Как сообщает 1news.az, об этом на пленарном заседании осенней сессии Милли Меджлиса Азербайджана заявил спикер Огтай Асадов.

«К сожалению, депутаты не проявили интереса к этим курсам», - сказал он.

Милли Меджлис - орган, осуществляющий законодательную власть в Азербайджанской Республике, является однопалатным парламентом и преемником Национального Совета Азербайджанской Демократической Республики.

Депутаты Милли Меджлиса избираются на основе мажоритарной избирательной системы и всеобщих, равных и прямых выборов путем свободного, личного и тайного голосования. Милли Меджлис состоит из 125 депутатов, которые избираются на пять лет.

Нынешний состав парламента был избран 1 ноября 2015 года.

Эльшан Рустамов, Г.Р.

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