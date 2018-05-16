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Огтай Асадов депутату: Почему вы сами не меняете фамилию?

Сегодня в 14:41 ~ 1 минута на чтение 1024
Огтай Асадов депутату: Почему вы сами не меняете фамилию?

Депутат Милли Меджлиса Фарадж Гулиев предложил убрать в фамилиях окончания «ов», «ев».

Как сообщает Report.az, на сегодняшнем пленарном заседании парламента Ф.Гулиев сказал, что это нужно сделать при выдаче удостоверений личности нового поколения.

Депутат Агиль Аббас возразил, сказав: «Принуждать к изменению окончаний в фамилиях нельзя. Допустим, моя фамилия Аббас, а у других представителей моего рода - Аббасов. Зачем нужно принуждать?».

Спикер Огтай Асадов задал Ф.Гулиеву вопрос: «Фарадж Гулиев, зачем вы сами не меняете фамилию?!».

А.А.

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