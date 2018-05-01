Оглашены планы Pasha Bank на 2018-20 годы

Глава правления азербайджанского Pasha Bank Талех Кязимов сегодня огласил основные задачи стратегии банка до 2020 года.

На пресс-конференции он сообщил, что до 2020 года активы банка вырастут до 5,2 млрд манатов с текущих 3,7 млрд манатов.

«Значительно увеличится кредитный портфель, и, в частности, на проекты малого и среднего бизнеса к 2020 году мы выделим 170 млн манатов, тогда как сейчас кредитный портфель на них составляет 25 млн манатов», -сообщил он.

До 2020 года 90% операций банка будут вестись в безналичной форме.

Касаясь возможности снижения кредитных ставок, Т.Кязимов сообщил, что благодаря политике ЦБА по снижению учетной ставки (в апреле снижена до 11% с 13%), банк смог снизить ставки по своим кредитам до 14-16% с прежних 18-20%.

Лада Евграшина, Г.Р.