Оглашен средневзвешенный курс маната к доллару США

Средневзвешенный курс маната к доллару США на валютном аукционе во вторник составил 1,7001 маната/$1, следует из сообщения на сайте Центробанка.

ЦБА 12 декабря провел очередной валютный аукцион с участием Госнефтефонда Азербайджана.

На предыдущем валютном аукционе средневзвешенный курс был 1,7 маната/$1.

Напомним, что ЦБА с 12 января 2017 года применяет новый механизм валютных аукционов, которые проходят в форме односторонней продажи валюты в конкурентных условиях. Заказы обеспечиваются от верхней цены к нижней.

Лада Евграшина, Г.Р.